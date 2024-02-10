محمود البنا: التحكيم المصري لا يختلف خارج مصر عن الداخل.. وعاشور الأفضل في القارة

السبت، 10 فبراير 2024 - 01:09

كتب : FilGoal

محمود البنا حكم مباراة زد ومنتخب السويس

يرى محمود البنا الحكم الدولي أن التحكيم المصري داخل وخارج لا يختلف كثيرا إلا بعين المتابعين.

وتواجد البنا في أمم إفريقيا 2023 كحكم تقنية فيديو، ضمن 7 حكام مصريين تواجدوا في كوت ديفوار.

وقال الحكم الدولي عبر أون تايم سبورتس 2: "أعتقد أن التحكيم المصري أدى دورا رائعا في أمم إفريقيا، والحكام المصريين بدون ضغوط وبعين محايدة للجماهير يقدمون أداءً أفضل، وأرى أننا نقدم نفس الأداء في الدوري المصري لأن الجماهير ترى حينها بحكم الانتماءات".

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وأكمل "الأداء التحكيمي داخل مصر أو خارجها لا يتغير كثيرا، في الخارج الجماهير تنظر لها بعين محايدة وبشكل هادئ ويلتمسوا لنا العذر وفي داخل مصر يصبح الأمر ضغوط أو قلة كفاءة".

وأردف "هناك أخطاء يتم تقبلها لأنها لفرق أخرى وليس لأندية هنا، التحكيم واحد داخل أو خارج مصر".

وأتم "محمود عاشور أفضل حكم موجود على مستوى تقنية الفيديو قاريا وفي الوطن العربي، وسيقدم مباراة كبيرة في نهائي أمم إفريقيا".

وستكون المباراة النهائية تلك المباراة العاشرة لعاشور كحكم تقنية الفيديو في أمم إفريقيا 2023.

البنا البالغ 42 عاما تواجد في 5 مباريات كحكم تقنية فيديو في أمم إفريقيا 202، بواقع 4 في دور المجموعات بينها الافتتاح بين كوت ديفوار وغينيا بيساو ومباراة دور الـ 16 بين كوت ديفوار والسنغال.

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