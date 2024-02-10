أحمد سليمان: إيقاف الثلاثي كان درسا قويا.. وهناك ملفات عديدة يتم دراستها

أوضح أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك أن ضغط المباريات والتخوف من الإصابات كان السبب في التدعيمات العديدة للفريق.

وضم الزمالك 10 لاعبين في سوق الانتقالات الشتوية بعد حل أزمة القيد.

وقال سليمان عبر أون تايم سبورتس: "نشارك في 4 بطولات الفترة المقبلة لذلك تدعيم كل المراكز حال حدوث إصابات، وقبل العودة تعرض الونش وفتوح للإصابة، وإذا لم يكن لدينا بدائل فسنتأثر".

وأكمل "بدءا من يوم 19 فبراير سنخوض مبارا كل 3 أيام، لذلك عملنا على تدعيم كل المراكز".

وأردف "إيقاف فتوح والزناري وصبحي كانا درسا قويا لهم، اعتذروا وعادوا مجددا بعد العديد من الاجتماعات، وفتوح انضم لمنتخب مصر ويرغب في خوض تجربة الاحتراف عن طريق النادي وبعرض يليق باسم وقيمة الزمالك".

وأتم "هناك ملفات ندرسها وهناك محبون للنادي في الوسط الاقتصادي المصري، وفي الفترة المقبلة سيكون تطوير للقناة وإعلانات النادي وأيضا الناحية الإنشائية بالإضافة تطبيق الهاتف للفريق".

وتعاقد الزمالك في يناير مع 10 لاعبين وهم: ناصر ماهر – عبد الله السعيد – زياد كمال – محمد عاطف – مهاب ياسر – ترافيس موتيابا – أحمد حمدي – ياسر حمد – محمد شحاتة – سيف فاروق جعفر.

ويحتل الزمالك المركز الـ 12 برصيد 11 نقطة بعد خوض 8 مباريات في جدول ترتيب الدوري.