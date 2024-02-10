أحمد مجدي يكشف سبب كثرة صفقات الزمالك في خط الوسط.. وكيفية تعويض فتوح

السبت، 10 فبراير 2024 - 00:42

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي - أحمد مجدي

كشف أحمد مجدي المدرب المساعد لفريق الزمالك عن الملامح الأولى لفترة ما بعد الصفقات الجديدة والتعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز لقيادة الفريق.

وقال مجدي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لا يمكن التقييم بعد 4 أيام عمل فقط ولكن المدرب الجديد لديه أفكار واضحة وفي الفترة المقبلة مع المباريات واعتياد اللاعبين على طريقة عمله ستكون الأمور جيدة".

وأضاف "عبد الله السعيد لاعب كبير وليس بحاجة للتقييم واحترافي في عمله وتدريباته واهتمامه بنفسه ونظامه الغذائي ونومه".

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وعن كثرة الصفقات في خط الوسط أوضح "الزمالك لديه عدة بطولات وبعض اللاعبين لن يتمكنوا من المشاركة معنا في الكونفدرالية مثل عبد الله السعيد وسيف جعفر ولذلك من المهم أن تملك لاعبين على نفس المستوى للمداورة بينهم".

أنا عن الحل على الجانب الأيسر بعد إصابة أحمد فتوح قال: "محمد عبد الشافي حل موجود ولكن لن يكون وحده لأنه من الصعب أن يلعب مباراة كل 3 أيام ولذلك نجرب أكثر من خيار".

وتعاقد الزمالك في يناير مع 10 لاعبين وهم: ناصر ماهر – عبد الله السعيد – زياد كمال – محمد عاطف – مهاب ياسر – ترافيس موتيابا – أحمد حمدي – ياسر حمد – محمد شحاتة – سيف فاروق جعفر.

ويحتل الزمالك المركز الـ 12 برصيد 11 نقطة بعد خوض 8 مباريات في جدول ترتيب الدوري.

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