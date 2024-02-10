عامر حسين يكشف تعديل محتمل على موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

السبت، 10 فبراير 2024 - 00:55

كتب : FilGoal

عامر حسين

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن تغيير محتمل في موعد إقامة كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023.

وقال حسين في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أحمد دياب رئيس رابطة الأندية طلب مني تصور لإقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك يوم 8 مارس بدلا من يوم 13 وذلك سيتطلب تعديلات في الجدول وأرسلته إليه بالفعل".

وأوضح" دياب وقال لي إنه سيبلغني بالقرار النهائي. والمعروض هو إقامة المباراة في السعودية".

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وقال مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com يوم الخميس الماضي "البعض عرض فكرة إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية".

وأضاف "الأمر لم يتم حسمه بشكل نهائي، ولكن بنسبة كبيرة ستتم الخطوة".

وكان عامر حسين قد قال في تصريحات سابقة لـ FilGoal.com إن نهائي كأس مصر 2022-2023 بين الأهلي والزمالك سيقام يوم 13 مارس 2024.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

فيما تأهل الأهلي على حساب إنبي بنتيجة 3-0.

ويأمل الأهلي في حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.

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