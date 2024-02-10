عصام عبد الفتاح لـ في الجول: التحكيم المصري الأفضل في أمم إفريقيا.. ويجب محاسبة هؤلاء

يرى عصام عبد الفتاح المدير الفني للجنة التحكيم في الإمارات أن الحكام المصريين كانوا الأفضل في بطولة أمم إفريقيا 2023.

ورحل عبد الفتاح من منصب رئيس لجنة الحكام المصرية بعد قبول استقالته في أغسطس 2022.

وقال عبد الفتاح لـ FilGoal.com: "التحكيم المصري نجم البطولة، والحكام المصريين الأفضل على الإطلاق، ومعهم بعض الحكام الأخرين مثل الموريتاني دحان بيدة الذي سيدير نهائي البطولة بين كوت ديفوار ونيجيريا".

وأكمل "الحكام المصريون بالفعل هم أصحاب اليد العليا في البطولة وهذا نتاج عمل كبير حصل في الماضي لهؤلاء الحكام وإعدادهم بشكل رائع".

وأردف "داخل مصر يتعرض الحكم لضغوط كبيرة دون أى دعم ولا يوجد من يدافع عنهم، وهذا رأيي الشخصي".

وتواجد 7 حكام مصريين في البطولة الإفريقية، وسيظهر محمود عاشور في نهائي أمم إفريقيا كحكم تقنية الفيديو.

وواصل "فيتور بيريرا دعمته من قبل حتى صرّح بأنه يشاهد ويتابع الأداء التحكيمي لمدة 7 أشهر، هذا غير مقبول أن تشاهد 7 أشهر دون عمل حقيقي".

وتابع "رأيت بعض المواقف والمحاضرات لبيريرا تدل بالفعل أننا عدنا للخلف خطوة كبيرة، وهذا ليس هجوما عليه، أنا اقيمه بكل أمانة ومصداقية ومنحته فرصة قبل التقييم حتى أرى عمله على أرض الواقع ولكن دون جدوى أو أي تقدم ملموس".

وشدد "يجب أن يُحاسب من أحضر فيتور بيريرا ومن قبله مارك كلاتنبرج، ومن أحضر روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لابد من المحاسبة وألا يمر هذا الأمر مرور الكرام".

وأكمل "لن أعود مجددا للتحكيم المصري حتى لا يربط أحدا بين تصريحاتي وعودتي مرة أخرى، أقيم الوضع بحسب تاريخي وعملي في التحكيم بشكل عام، قراري نهائي بعدم العودة للعمل بالتحكيم المصري ولا رجعة نهائيا في الأمر ولا أفكر به ولا أرغب به لذلك اتخذت هذا القرار".