ميلان ويوفنتوس وإنتر يطالبون تقليص عدد فرق الدوري الإيطالي

تقدم ميلان وإنتر ويوفنتوس بطلب إلى رئيس الاتحاد الإيطالي لتقليص عدد الأندية في الدوري الإيطالي من 20 إلى 18.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" فإن الأندية الثلاثة الكبيرة تقدمت بالطلب في الأيام بعد سلسلة من المناقشات.

ومثّل جوسيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر وأيضا ماروسيو سكانافينو المدير العام ليوفنتوس وباولو سكاروني رئيس ميلان في الاجتماع الذي أجرى بالفيديو.

وسبق أن أعلنت رابطة الأندية الإيطالية محاربة فكرة تقليص عدد فرق الدوري الإيطالي.

وكان موسم 2002-03 آخر موسم ضم 18 فريقا في الدوري الإيطالي حيث زادت عدد الفرق في الموسم التالي لـ 20.

وترى الأندية الـ 3 أن هذه الخطوة ستجعل الدوري أكثر تنافسية وتزيد من مستوى جودة المسابقة.

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الجاري ويأتي خلفه يوفنتوس وصيفا ثم ميلان بعد مرور 23 جولة من عمر المسابقة.

ويعد يوفنتوس الأكثر تتويجا بلقب الدوري برصيد 38 لقبا ويليه ميلان وإنتر ولكل فريق 19 لقبا.