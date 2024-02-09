انتفاضة عملات الشوكولاتة توقف المباراة.. بوروسيا دورتموند يسحق فرايبورج

الجمعة، 09 فبراير 2024 - 23:28

كتب : FilGoal

جماهير دورتموند

تغلب بوروسيا دورتموند على ضيفه فرايبورج بثلاثة أهداف دون رد في افتتاح الجولة الـ 21 من الدوري الألماني على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

تقدم أسود الفيستيفاليا بهدف الهولندي دونيل مالين في الدقيقة 16 بعد تمريرة متقنة من نيكلاس فولكروج.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 37 بسبب إلقاء جماهير دورتموند لقطع شوكولاتة على شكل عملات معدنية وكرات تنس.

وجاءت هذه الواقعة احتجاجا على تدخل المستثمرين في شؤون النادي، وهو أمر معروف مدى معاداته من جانب الجماهير الألمانية بصورة عامة.

واضطر الحكم لاحتساب 12 دقيقة كوقت بديل في نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 45+7 وبنفس أجواء الهدف الأول، صنع فولكروج وسجل مالين ليقرب المباراة من فريقه بنهاية الشوط.

وأتى جوليان براندت في الدقيقة 66 بدلا من جايمي باينو جيتينز، فيما حل ماريوس وولف بدلا من جوليان رايرسون في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 87 سجل نيكلاس فولكروج الهدف الثالث بنفسه هذه المرة، بعد تمريرة من يان ماتسين.

وشارك الثلاثي جادون سانشو وماتس هوميلس وماتيو موري بدلا من ماركو رويس وإيمري تشان ويان ماتسين في الدقيقة 88.

وبذلك يحتل بوروسيا دورتموند المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف عن شتوتجارت الثالث الذي سيلعب الأحد ضد ماينتس.

فيما تجمد رصيد فرايبورج عند 28 نقطة في المركز السابع مؤقتا.

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