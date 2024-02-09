أمم إفريقيا - مصدر من كاف لـ في الجول: تيسيما بدلا من جيد في مباراة المركز الثالث لهذا السبب

الجمعة، 09 فبراير 2024 - 22:34

كتب : محمد عبد العظيم

الحكم باملاك تيسيما - محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تغييرا في الطاقم التحكيمي لمباراة المركز الثالث من كأس أمم إفريقيا 2023.

ويلتقي منتخبا جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية غدا السبت بحثا عن الميدالية البرونزية.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "الإثيوبي باملاك تيسيما يقود مباراة المركز الثالث من أمم إفريقيا 2023 بدلا من رضوان جيد بين جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية".

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وأكمل"الصومالي عمر أرتان انضم كحكم رابع في المباراة تعويضا لتسيميا الذي كان حكما رابعا في البداية".

وأوضح المصدر سبب التغيير قائلا: "هو اعتذار رضوان جيد بحجة عدم رضاه عن الاختيارات التحكيمية في البطولة، وعدم حصوله على فرص كثيرة لإدارة مباريات كبيرة خلالها".

وأصبح طاقم تحكيم مباراة المركز الثالث لـ أمم إفريقيا 2023:

حكم ساحة: الإثيوبي باملاك تيسيما

حكم مساعد أول: المغربي لحسن إزكاو

حكم مساعد ثانٍ: المغربي مصطفى أكراد

حكم رابع: الصومالي عمر أرتان

حكم تقنية الفيديو: الجزائري لحلو بن براهيم

حكم تقنية فيديو مساعد: السنغالي عيسى سي

وأدار رضوان جيد مباراتين في النسخة الحالية من أمم إفريقيا.

الأول بين السنغال وجامبيا وانتهت بفوز حامل اللقب بنتيجة 3-0 بدور المجموعات.

والثانية بين نيجيريا والكاميرون في دور الـ 16 وانتهت بفوز النسور الخضر بنتيجة 2-0.

وأشهر المغربي البالغ 44 عاما 6 بطاقات صفراء و1 حمراء في البطولة حتى الآن.

بينما أدار الإثيوبي البالغ 43 عاما مباراتين في النسخة الحالية من أمم إفريقيا جاءا في دور المجموعات وأشهر 6 بطاقات صفراء.

ويأمل منتخب الكونغو الديمقراطية حصد المركز الثالث للمرة الثالثة بعد نسختي 1998 و2015.

فيما يسعى منتخب جنوب إفريقيا لحصد البرونزية لأول مرة منذ نسخة 2000.

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