متحف أمم إفريقيا - عود السباعي الذي طاف القارة بأكملها

في مباريات منتخب مصر في كل مكان لطالما تواجد علي السباعي في المدرجات، ربما لن تعرف الاسم من الوهلة الأولى.

لكن عندما ترى السباعي ممسكا بالعود الذي حُفر عليه اسمه يطوف به في المدرجات فسيمر في ذاكرتك العديد من اللقطات في المدرجات وخاصة أمم إفريقيا 2006 بمصر.

طاف السباعي بهذا العود في ملاعب إفريقيا وراء منتخب مصر لتشجيعه في مختلف البطولة.

الراحل استحق عوده أن يتواجد ضمن مقتنيات متحف كأس أمم إفريقيا الذي يقدمه لكم FilGoal.com.

متحف أمم إفريقيا تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.

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