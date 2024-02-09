متحف أمم إفريقيا - عود السباعي الذي طاف القارة بأكملها
الجمعة، 09 فبراير 2024 - 22:19
كتب : FilGoal
في مباريات منتخب مصر في كل مكان لطالما تواجد علي السباعي في المدرجات، ربما لن تعرف الاسم من الوهلة الأولى.
لكن عندما ترى السباعي ممسكا بالعود الذي حُفر عليه اسمه يطوف به في المدرجات فسيمر في ذاكرتك العديد من اللقطات في المدرجات وخاصة أمم إفريقيا 2006 بمصر.
طاف السباعي بهذا العود في ملاعب إفريقيا وراء منتخب مصر لتشجيعه في مختلف البطولة.
الراحل استحق عوده أن يتواجد ضمن مقتنيات متحف كأس أمم إفريقيا الذي يقدمه لكم FilGoal.com.
متحف أمم إفريقيا تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.
للتجول في متحف أمم إفريقيا مع FilGoal.com بتقنية البانوراما اضغط هنا
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