تقرير: إلغاء ودية الأرجنتين ونيجيريا في الصين بسبب ميسي

الجمعة، 09 فبراير 2024 - 21:28

كتب : FilGoal

ميسي - إنتر ميامي - الهلال

ألغى مسؤولو الرياضة في الصين المباراة الودية بين الأرجنتين ونيجيريا والتي كان مقررا إقامتها في شهر مارس المقبل غضبا من ليونيل ميسي.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

الأرجنتين

وجاء ذلك على خلفية عدم مشاركة ميسي مع إنتر ميامي في المباراة الودية ضد نجوم هونج كونج التي أقيمت الأسبوع الماضي، بحسب شبكة بي إن سبورتس.

وذكر المسؤولون في بيان: "كحدث تجاري، تفاوضت شركة مع المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم حول إقامة مباراة ودية في مارس من هذا العام في مدينة هانجتشو، في ضوء الأسباب الحالية المعروفة بوضوح، وبحسب الجهات المعنية، فإن الظروف غير مواتية لإقامة المباراة الودية، وبناء عليه، قررنا إلغاء المباراة".

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وتواجد الدولي الأرجنتيني على مقاعد بدلاء فريقه ضد نجوم هونج كونج في المباراة الودية ما أثار حفيظة الحكومة في هونج كونج والشركة المسؤولة عن تنظيم اللقاء.

وأعلنت وكالة تاتلر آسيا الخاصة منظمة المباراة التي أقيمت في هونج كونج أنها ستعيد 50% من ثمن التذاكر للجمهور بعد احتجاجات واسعة بعدما شارك أساسيا ضد فيسيل كوبي وديا في اليابان بعد أيام.

وحضر مباراة هونج كونج 40 ألف مشجع ودفع بعضهم نحو خمسة آلاف دولار هونكونجي (يعادل 640 دولارا أمريكيا) مقابل التذكرة الواحدة.

وسبق أن صرّح ليونيل ميسي قبل لقاء فيسيل كوبي قائلا في تصريحات للصحفيين: "لا أعلم ما إذا كنت سأتمكن من اللعب أمام فيسيل كوبي أم لا، لكني أشعر بتحسن".

وأضاف "أتمنى أن أشارك في اللقاء، أشعر بحالة أفضل مقارنة بما كنت عليه سابقا".

وتابع "لقد خضعت للكشف بآشعة الرنين المغناطيسي، وتبين إصابتي بتورم".

وأشار التقرير إلى أن مباراة الأرجنتين ضد كوت ديفوار قد تلغى أيضا حيث ستقام في الصين الشهر المقبل.

ويلتقي منتخبا نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا يوم الأحد المقبل، قبل مواجهة الأرجنتين المرتقبة في مارس وديا لكليهما.

ولعب إنتر ميامي مباراة ودية ضد فريق نجوم دوري هونج كونج وانتهت بالفوز 4-1 لكن ميسي لم يشارك في اللقاء.

وهتف الجمهور في هونج كونج "نريد ميسي" في منتصف الشوط الثاني، ثم ارتفعت الصيحات بحدة في الدقائق العشرة الأخيرة.

وحين حاول بيكام شكر الجماهير على الحضور قابلوه بغضب عارم.

فيما قال تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي للصحفيين: "نتفهم خيبة أمل الجمهور بسبب غياب ميسي ولويس سواريز".

وأضاف "الطاقم الطبي اتخذ قرار عدم إشراكهما صباح الأحد بعد التقييم".

وتابع "ندرك مدى خيبة الأمل التي أصابت الجماهير، ونطلب منهم الصفح".

ليونيل ميسي الأرجنتين نيجيريا كوت ديفوار الصين هونج كونج
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