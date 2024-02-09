أمم إفريقيا - العاشرة لـ عاشور على الـ VAR في 2023.. وبيدة يدير النهائي

أعلن اتحاد الكرة المصري تعيين محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو في نهائي أمم إفريقيا 2023 بين نيجيريا وكوت ديفوار.

ويلتقي المنتخبان في النهائي يوم الأحد المقبل 11 فبراير الجاري.

وستكون تلك المباراة العاشرة لعاشور كحكم تقنية الفيديو في أمم إفريقيا 2023.

وأدار عاشور 5 مباريات في دور المجموعات و2 في دور الـ 16 و1 في ربع النهائي وأخرى في نصف النهائي.

وتواجد عاشور في تقنية الفيديو مع كوت ديفوار في مباراة الافتتاح ضد غينيا بيساو وضد الكونغو الديمقراطية بالمربع الذهبي.

ولم يتواجد الدولي المصري في أي مباراة سابقة لنيجيريا في النسخة الحالية.

وعلم FilGoal.com إن الموريتاني دحان بيدة سيدير النهائي القاري.

وأدار الموريتاني مباراتين في النسخة الحالية من أمم إفريقيا 2023 من بينهما مباراة مصر ضد موزمبيق والتي انتهت بالتعادل 2-2.

طاقم تحكيم نهائي أمم إفريقيا 2023

الحكم: الموريتاني دحان بيدا

مساعد أول: الأنجولي جيرسون دوس سانتوس

مساعد ثان: الزامبية ديانا شيكوتيشا

حكم رابع: المغربية بشرى كاربوبي

حكم تقنية فيديو: محمود عاشور

حكم تقنية فيديو مساعد: ماريا ريفيت من موريشيوس

موعد والقناة الناقلة للنهائي

المباراة النهائية تقام يوم الأحد المقبل الموافق 11 فبراير في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس AFCON 1 و2 و3 و4.

ملعب النهائي

يستضيف ملعب الحسن واتارا المباراة النهائية والذي استضاف المباراة الافتتاحية للبطولة.

ويتسع الملعب لـ 60 ألف مشجع وتم افتتاح عام 2020.

المنتخبان التقيا 28 مرة من قبل وفاز كل منهما مرات بينما انتهت 10 مباريات بالتعادل.