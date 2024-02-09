بنزيمة: لا يجب أن أسجل 50 هدفا.. وهكذا أريد أن يتذكرني الناس

الجمعة، 09 فبراير 2024 - 20:33

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة ضد أوكلاند

تحدث كريم بنزيمة نجم الاتحاد السعودي وريال مدريد السابق عن قناعاته بشأن مسيرته وكيف يريد أن يتذكره الناس في نهايتها.

كريم بنزيمة

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وقال بنزيمة في حواره مع جي كيو: "إذا انتظرت المديح ما كنت لأصل لمكاني اليوم".

وأضاف "مفتاح النجاح هو العمل الجاد المستمر، هذا ليس سرًا".

أخبار متعلقة:
مذبحة طالت رونالدو ومدريد.. عودة بنزيمة المثيرة للجدل عبر إنستجرام الرياضية: خلاف جديد بين بنزيمة وجاياردو يتسبب في غيابه أمام الطائي مدرب اتحاد جدة يكشف موقف بنزيمة من العودة لتدريبات الفريق

وأوضح "بالنسبة للعديد من الناس حمل الرقم 9 على الظهر يعني تسجيل 50 هدفًا في الموسم، ولكن بالنسبة لي هذا يعني أني واحد من 11 لاعبا ويجب أن أفعل كل شيء لأساعد الفريق على التسجيل والفوز".

وتابع "ليس فقط بالتسجيل، بل بالصناعة والتحركات أيضا".

وعن خطوة انتقاله إلى السعودية قال: "التواجد هنا كان تحديا جديدا أحبه. إنه مشروع على المدى الطويل وفي بلد مسلم".

وأكمل "لست لاعب كرة فقط في السعودية، بل سفير. أنا هنا لإحضار اللاعبين الأوروبيين العظام إلى هنا في المستقبل القريب".

وواصل "حتى ولو كان هناك لاعبين عظام بالفعل. التحدي هو رفع الدوري السعودي لمستوى الدوريات الأوروبية".

واختتم "الوقت سيخبرنا بما سيحدث لاحقا ولكن أنا من سيقرر متى تنتهي مسيرتي. أود أن يتذكروني كشخص بدأ من القاع وصنع طريقه للقمة وحده رغم كل العقبات التي واجهها. هذا يجعلني فخورا".

اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022، انتقل إلى الدوري السعودي في الصيف الماضي.

وأسدل بنزيمة الستار على 14 عاما قضاها في ريال مدريد، الذي انتقل إليه من ليون في 2009.

كريم بنزيمة الدوري السعودي اتحاد جدة الاتحاد السعودي
نرشح لكم
نهاية الأزمة.. بنزيمة يعزز خيارات اتحاد جدة في ثمن نهائي أبطال آسيا تقرير: تعهدات خطية من سباهان الإيراني لتجنب أزمة جديدة أمام الهلال مذبحة طالت رونالدو ومدريد.. عودة بنزيمة المثيرة للجدل عبر إنستجرام بحضور مميز لـ أندرتيكر.. الهلال بطلا لكأس موسم الرياض بثنائية ضد النصر حسام حسن: كان لي شرف تكوين منتخب قوي لـ الأردن.. والمتعة حاضرة بكأس موسم الرياض ملعب المملكة أرينا يقتحم التاريخ عبر موسوعة جينيس انتهت كأس موسم الرياض - الهلال (2) (0) النصر.. الأزرق البطل تشكيل كأس موسم الرياض - عودة رونالدو لقيادة النصر.. والهلال بالقوة الضاربة
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) بيرنلي.. بداية المباراة 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
متحف أمم إفريقيا - قفاز عصام الحضري الحضري 14 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مباشر نهائي كأس آسيا - قطر (0) - (0) الأردن.. انطلاق المباراة 15 دقيقة | آسيا
هالاند يعود للتسجيل ويقود مانشستر سيتي للفوز على إيفرتون بثنائية 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الألماني - آينتراخت فرانكفورت (0)-(1) بوخوم.. جووول الرد السريع 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل نهائي آسيا - عفيف والمعز يقودان قطر.. وثلاثي ناري في هجوم الأردن 42 دقيقة | آسيا
تشكيل ليفربول - غياب أليسون.. وعودة إندو في مواجهة بيرنلي 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عودة مرموش لتشكيل فرانكفورت الأساسي في مواجهة بوخوم ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 3 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 4 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى"