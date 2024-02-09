بنزيمة: لا يجب أن أسجل 50 هدفا.. وهكذا أريد أن يتذكرني الناس

تحدث كريم بنزيمة نجم الاتحاد السعودي وريال مدريد السابق عن قناعاته بشأن مسيرته وكيف يريد أن يتذكره الناس في نهايتها.

كريم بنزيمة النادي : الاتحاد الاتحاد

وقال بنزيمة في حواره مع جي كيو: "إذا انتظرت المديح ما كنت لأصل لمكاني اليوم".

وأضاف "مفتاح النجاح هو العمل الجاد المستمر، هذا ليس سرًا".

وأوضح "بالنسبة للعديد من الناس حمل الرقم 9 على الظهر يعني تسجيل 50 هدفًا في الموسم، ولكن بالنسبة لي هذا يعني أني واحد من 11 لاعبا ويجب أن أفعل كل شيء لأساعد الفريق على التسجيل والفوز".

وتابع "ليس فقط بالتسجيل، بل بالصناعة والتحركات أيضا".

وعن خطوة انتقاله إلى السعودية قال: "التواجد هنا كان تحديا جديدا أحبه. إنه مشروع على المدى الطويل وفي بلد مسلم".

وأكمل "لست لاعب كرة فقط في السعودية، بل سفير. أنا هنا لإحضار اللاعبين الأوروبيين العظام إلى هنا في المستقبل القريب".

وواصل "حتى ولو كان هناك لاعبين عظام بالفعل. التحدي هو رفع الدوري السعودي لمستوى الدوريات الأوروبية".

واختتم "الوقت سيخبرنا بما سيحدث لاحقا ولكن أنا من سيقرر متى تنتهي مسيرتي. أود أن يتذكروني كشخص بدأ من القاع وصنع طريقه للقمة وحده رغم كل العقبات التي واجهها. هذا يجعلني فخورا".

اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022، انتقل إلى الدوري السعودي في الصيف الماضي.

وأسدل بنزيمة الستار على 14 عاما قضاها في ريال مدريد، الذي انتقل إليه من ليون في 2009.