الأولى في إسبانيا.. سانتياجو بيرنابيو يستضيف مباراة من دوري كرة قدم الأمريكية بـ 2025

يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد أول مباراة قدم أمريكية في التاريخ إسبانيا خلال موسم 2025.

وقرر مسؤولو رابطة كرة القدم الأمريكية زيادة عدد المباريات التي تقام خارج الولايات المتحدة الأمريكية من 4 لـ 8 في 2025.

ويأمل مسؤولو اللعبة زيادة شعبية اللعبة في إسبانيا.

وفي 2024 ستقام 4 مباريات خارج أمريكا 3 في لندن بإنجلترا و1 في ميونيخ بألمانيا.

وستستضيف البرازيل أيضا أول مباراة في تاريخ قارة أمريكا الجنوبية في 2025.

🤩 The @NFL is coming to the Santiago Bernabéu! 👏 It will be the first NFL match ever played in Spain!#NFLMadridGame | @MundoNFL pic.twitter.com/ae4NE8j9lQ — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) February 9, 2024

وقال بيتر أورايلي نائب الرئيس التنفيذي لرابطة كرة القدم الأمريكية: "لا يمكننا إلا أن نكون أكثر تحمسا لجلب أفضل الفرق واللاعبين من أجل أكثر من 14 مليون مشجع شغوف في إسبانيا، ومع واحد من أكبر الأندية الكروية ريال مدريد".

ومن جانبه فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قال: "قدوم لعبة كرة القدم الأمريكية إلى سانتياجو بيرنابيو هو الحدث الأكبر في تاريخ الرياضة".

وواصل "إن هذا التحالف الاستراتيجي بين ريال مدريد ومنظمة مرموقة مثل اتحاد كرة القدم الأمريكي سيعزز علاماتنا التجارية على مستوى العالم. سيرحب بها الملايين من الناس في جميع القارات بحماس، ويشرفني أن نبدأ هذه الرحلة معا".

وجدد ريال مدريد ملعب سانتياجو بيرنابيو بالكامل بتكلفة تخطت 500 مليون يورو حيث بدأت في 2019 وانتهت في 2023.