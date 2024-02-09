تقرير: بعد الناصيري.. المحكمة تطلب اعتقال رئيس الرجاء السابق في المغرب

الجمعة، 09 فبراير 2024 - 19:54

كتب : FilGoal

عزيز البدراوي - رئيس الرجاء

طالب قاضي في المغرب اعتقال عزيز البدراوي رئيس الرجاء السابق للاشتباه في تورطه بقضية فساد.

ونقلت تقارير عن وكالة فرانس برس أن القاضي في محكمة الدار البيضاء طالب بوضع البدراوي ونائب برلماني قيد الاعتقال الاحتياطي بسبب شبهات تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير.

وتولى البدراوي وهو رجل أعمال، رئاسة نادي الرجاء لفترة قصيرة بين 2022 و2023.

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وتقدم البدراوي باستقالته من رئاسة الرجاء في مايو 2023 بعد الخسارة من الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وسوء النتائج التي سبقتها.

وسبق أن ألقي القبض على سعيد الناصيري رئيس الوداد بعد اتهامه بالإتجار في المخدرات.

وأوضح التقرير أن رئيس الوداد و24 آخرون مشتبه فيهم في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.

وأشارت التقارير إلى أن الاستماع إلى الناصري بعد اتهامات له بالسطو على أموال وممتلكات عقارية.

وتأتي أزمة رئيس الوداد في الوقت الذي يعاني فيه الفريق خلال الموسم الحالي من تراجع كبير في النتائج.

الوداد الرجاء عزيز البدراوي
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