تقارير: حكمان مصريان في القائمة الأولية لكأس العالم 2026

الجمعة، 09 فبراير 2024 - 19:40

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

تواجد الثنائي المصري أمين عمر ومحمد معروف ضمن القائمة الأولية للحكام الأفارقة للمشاركة في لنهائيات كأس العالم 2026

وأشار موقعا البطولة المغربي وidiskitimes الجنوب إفريقي للقائمة الأولية لحكام الساحة من القارة السمراء التي ستتواجد في كأس العالم 2026.

وعرفت القائمة تواجد الحكمة المغربية بشرى كربوبي ضمن 13 اسما مرشحا، وهي السيدة الوحيدة في القائمة.

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وشهدت القائمة تواجد 13 حكما للساحة من القارة السمراء هم:

الجزائري مصطفى غربال

الليبي معتز إبراهيم

الصومالي عمر أرتان

الكونغولي جان جاك ندالا

السنغالي عيسى سي

الجابوني بيير جيسلان أتشو

الجنوب أفريقي توم أبو نجيل

التشادي الحاج محمد ألاو

السوداني محمود إسماعيل

الموريتاني دحان بيدة

أمين عمر

محمد معروف

المغربية بشرى كربوبي

وسيعقد فيفا اجتماعا للحكام الـ 13 في قطر بين 26 وحتى 29 فبراير الجاري.

وتعد كربوبي أول حكمة عربية تدير مباراة في أمم إفريقيا تاريخيا حيث أدارت لقاء نيجيريا وغينيا بيساو في نسخة 2023 الجارية.

History Making Bouchra Karboubi to Referee Men’s Moroccan Throne Cup - gsport4girls

وأدار أمين عمر 3 مباريات في أمم إفريقيا 2023 بدءا من الافتتاح بين كوت ديفوار وغينيا بيساو وأخرها نيجيريا وجنوب إفريقيا في المربع الذهبي.

فيما أدار معروف مباراة وخيدة النسخة الجارية جمعت موريتانيا بأنجولا وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-2.

ويعود آخر ظهور مصري لحكم ساحة في كأس العالم 2018 بتواجد جهاد جريشة آنذاك.

وظهر فقط محمود أبو الرجال حكم مساعد في قائمة حكام نسخة 2022 من كأس العالم كممثل مصر الوحيد في البطولة.

حكم محمد معروف أمين عمر كأس العالم 2026
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