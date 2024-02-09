الدرجة الثانية ب - الجولة 13.. الترسانة يقترب من حسم الصعود وعودة المنصورة للصدارة

أقيمت مباريات الجولة 13 لـ دوري القسم الثاني ب، حيث عاد المنصورة لصدارة المجموعة الخامسة بينما تم تأجيل مباريات المجموعة السادسة للأسبوع المقبل.

واقترب الترسانة من حسم الصعود مبكرا رغم تعادله مع الفيوم بهدف لكل فريق.

وشهدت مباراة نبروه مع مالية كفر الزيات قمة الإثارة حيث شهدت 8 أهداف بعد التعادل بأربع أهداف لكل فريق، وحقق قوص الانتصار الأول في الدوري هذا الموسم.

وإليكم نتائج مباريات الجولة 13:

المجموعة الأولى

أسمنت أسيوط 1-3 ديروط

الأقصر 1-2 قوص

شبان قنا 0-1 طهطا

الألومنيوم 2-0 ملوي

يتصدر الألومنيوم برصيد 27 نقطة ثم ديروط برصيد 26 نقطة.

المجموعة الثانية

الفيوم 1-1 الترسانة

الواسطى 1-0 بني مزار

مركز شباب مغاغة 0-0 نجوم مصر

المنيا 2-0 مركز شباب طامية

يتصدر الترسانة برصيد 30 نقطة بفارق عشر نقاط عن الفيوم صاحب المركز الثاني.

المجموعة الثالثة

المريخ 0-1 منتخب السويس

الشمس 3-0 نجمة سيناء

جنوب سيناء 1-4 النصر

شباب العريش 0-1 المستقبل سبورت

يتصدر المريخ البورسعيدي ومنتخب السويس بنفس الرصيد 22 نقطة.

المجموعة الرابعة

كهرباء الإسماعيلية 0-0 تيم إف سي

اتحاد الشرطة 1-1 بورفؤاد

الإنتاج الحربي 1-1 ألو إيجيبت

إيسترن كومباني3-0 بورتو السويس

يتصدر كهرباء الإسماعيلية برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين عن الإنتاج الحربي وتيم إف سي وبورفؤاد.

المجموعة الخامسة

بايونيرز 1-1 صيد المحلة

شباب تلا 0-3 المنصورة

كفر الشيخ 1-2 بني عبيد

بلقاس 0-0 مركز شباب القزازين

نبروه 4-4 مالية كفر الزيات

عاد المنصورة للصدارة برصيد 27 نقطة ثم مركز شباب القزازين برصيد 26 نقطة.

تم تأجيل مباريات الجولة 13 للمجموعة السادسة لتقام الأسبوع المقبل.