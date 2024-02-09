أمم إفريقيا - مؤتمر بروس: اللاعبون قدموا أكثر مما هو متوقع.. والعامل الذهني سيحدث الفارق

الجمعة، 09 فبراير 2024 - 18:45

كتب : FilGoal

هوجو بروس

يعتقد البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا أن العامل الذهني سيكون حاسما في مباراة المركز الثالث لأمم إفريقيا 2023 ضد الكونغو الديمقراطية.

ويلتقي المنتخبان غدا في العاشرة مساءً في مباراة تحديد المركز الثالث.

وقال هوجو بروس عبر المؤتمر الصحفي: "يعرف اللاعبون الآن إنهم في هذا المستوى عليهم إظهار مهاراتهم، وأعتقد أنهم قدموا أكثر مما هو متوقع، تأقلموا سريعا للغاية مع هذا المستوى وهو ما يعني أن لديهم الجودة".

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وأكمل "لكن مجددا، من الجيد أن تلعب مباراة كبيرة في مستوى عالي كل أسبوع، حيث ستصبح أفضل، ويصبح هذا معتادا عندما تلعب مع فرق من أصحاب المستوى العالي، وهو ما يجعلنا أفضل أيضا".

وتابع "أنا سعيد للغاية بأننا لعبنا بهذه الطريقة في البطولة وأظهرنا أن جنوب إفريقيا تمتلك لاعبين جيدين، ولديها لاعبين تتابعهم الأندية الأوروبية وأبدوا اهتماما بهم".

وأردف "هذا يعني أننا ظهرنا بشكل جيد للغاية وأظهر اللاعبون مستوى أفضل مما يقدموه في الدوري المحلي".

وأتم "لعبنا بشكل جيد للغاية ضد نيجيريا وخرجنا بعد 120 دقيقة، الأمر محبط جدا دائما، عندما تلعب بشكل جيد فالإحباط يكون كبيرا، مباراة الغد خاصة وتعتمد قليلا على الفريق الذي تعافى ذهنيا، لأن الكونغو الديقراطية خسرت بنفس الطريقة".

ويأمل منتخب الكونغو الديمقراطية حصد المركز الثالث للمرة الثالثة بعد نسختي 1998 و2015.

فيما يسعى منتخب جنوب إفريقيا لحصد البرونزية لأول مرة منذ نسخة 2000.

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