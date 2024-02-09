الكومي: لم نتحدث عن الأمور المادية لجهاز منتخب مصر.. وسنستفيد من محمد يوسف

الجمعة، 09 فبراير 2024 - 17:51

كتب : FilGoal

إيهاب الكومي - عضو اتحاد الكرة

أوضح إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة المصري موقف إقامة نهائي كأس مصر في المملكة العربية السعودية، والتفاصيل المادية لتعاقد حسام حسن لتدريب منتخب مصر.

وقال الكومي عبر إذاعة الشباب والرياضة: "إذا احتاج حسام حسن تواجد أحمد الكاس في جهازه الفني لمنتخب مصر سنلبى طلبه، والعميد هو من سيختار جهازه الفني بالكامل".

وأضاف "كان هناك عرض لإقامة نهائي كأس مصر في المملكة العربية السعودية ولم نصدر قرارا بعد، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إقامة نهائي كأس مصر الأسبوع المقبل، البطولة لها خصوصية مع حضور كبير الياوران للمباراة النهائية".

أخبار متعلقة:
إيهاب الكومي يكشف كواليس تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب.. وموقف رينار كوميك بوك في الجول - قصة نيتو وتحول الحلم إلى مأساة في سقوط طائرة شابيكوينسي منافس مصر - مدرب آخر يرحل.. كاندي يترك تدريب غينيا بيساو بعد 7 سنوات مجموعة مصر - فيلود يرحل عن تدريب بوركينا فاسو

وأردف "حسام وإبراهيم حسن لم يطلبا عدم تواجد مشرف على منتخب مصر، وحازم إمام تعرض لهجوم ضاري في الفترة الأخيرة، وهو لم يتعاقد مع فيتوريا بمفرده بل مجلس الإدارة بالكامل، ومنتخب مصر مسؤولية الكل وليس لشخص واحد".

وأردف "حتى الآن لم يتحدث معنا حسام حسن في التفاصيل المادية عقب توليه مهمة تدريب منتخب مصر".

وأتم "سنستفيد من محمد يوسف ونعتذر لما حدث له، ولابد من الاستفادة منه بما يليق به في اتحاد الكرة وسيكون عنصرا أساسيا من عناصر تطوير اللعبة في الفترة المقبلة".

حسام حسن منتخب مصر محمد يوسف إيهاب الكومي
نرشح لكم
منافس مصر - مدرب آخر يرحل.. كاندي يترك تدريب غينيا بيساو بعد 7 سنوات مجموعة مصر - فيلود يرحل عن تدريب بوركينا فاسو مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تفاصيل اتفاق فسخ عقد فيتوريا إيهاب الكومي يكشف كواليس تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب.. وموقف رينار إبراهيم حسن لـ في الجول: سعفان الصغير مدرب حراس المنتخب.. وجاري اختيار المساعد الثاني مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول حقيقة تحميل فيتوريا المسؤولية لـ حازم إمام بتقريره حسام حسن: كان لي شرف تكوين منتخب قوي لـ الأردن.. والمتعة حاضرة بكأس موسم الرياض اتحاد الكرة يعلن موعد مؤتمر تقديم حسام حسن مديرا فنيا لـ منتخب مصر
أخر الأخبار
الدرجة الثانية ب - الجولة 13.. الترسانة يقترب من حسم الصعود وعودة المنصورة للصدارة 29 دقيقة | القسم الثاني
أمم إفريقيا - مؤتمر بروس: اللاعبون قدموا أكثر مما هو متوقع.. والعامل الذهني سيحدث الفارق 49 دقيقة | كوت ديفوار 2023
جوميز يقرر نقل ملعب تدريبات الزمالك ساعة | الدوري المصري
الكومي: لم نتحدث عن الأمور المادية لجهاز منتخب مصر.. وسنستفيد من محمد يوسف ساعة | منتخب مصر
أمم إفريقيا – ديسابر: اللاعبون كانوا لا يعلمون النشيد الوطني.. وسعداء باللعب ضد محليين ساعة | الكرة الإفريقية
منافس مصر - مدرب آخر يرحل.. كاندي يترك تدريب غينيا بيساو بعد 7 سنوات 2 ساعة | منتخب مصر
مؤتمر جوارديولا عن خصم 10 نقاط من إيفرتون عكس سيتي.. ونتائجه السيئة ضدهم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
موتسيبي : لن نتسامح مع الفساد.. والكرة الإفريقية بلغت مستوى عالميا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 3 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 4 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى"