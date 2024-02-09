الكومي: لم نتحدث عن الأمور المادية لجهاز منتخب مصر.. وسنستفيد من محمد يوسف

أوضح إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة المصري موقف إقامة نهائي كأس مصر في المملكة العربية السعودية، والتفاصيل المادية لتعاقد حسام حسن لتدريب منتخب مصر.

وقال الكومي عبر إذاعة الشباب والرياضة: "إذا احتاج حسام حسن تواجد أحمد الكاس في جهازه الفني لمنتخب مصر سنلبى طلبه، والعميد هو من سيختار جهازه الفني بالكامل".

وأضاف "كان هناك عرض لإقامة نهائي كأس مصر في المملكة العربية السعودية ولم نصدر قرارا بعد، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إقامة نهائي كأس مصر الأسبوع المقبل، البطولة لها خصوصية مع حضور كبير الياوران للمباراة النهائية".

وأردف "حسام وإبراهيم حسن لم يطلبا عدم تواجد مشرف على منتخب مصر، وحازم إمام تعرض لهجوم ضاري في الفترة الأخيرة، وهو لم يتعاقد مع فيتوريا بمفرده بل مجلس الإدارة بالكامل، ومنتخب مصر مسؤولية الكل وليس لشخص واحد".

وأردف "حتى الآن لم يتحدث معنا حسام حسن في التفاصيل المادية عقب توليه مهمة تدريب منتخب مصر".

وأتم "سنستفيد من محمد يوسف ونعتذر لما حدث له، ولابد من الاستفادة منه بما يليق به في اتحاد الكرة وسيكون عنصرا أساسيا من عناصر تطوير اللعبة في الفترة المقبلة".