مؤتمر كلوب: صلاح يريد التدرب الأسبوع المقبل.. وسأركل من يسألني عن هذا الأمر

الجمعة، 09 فبراير 2024 - 16:18

كتب : FilGoal

محمد صلاح - يورجن كلوب

أقر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن الدولي المصري محمد صلاح يريد التدريب الأسبوع المقبل بعد الإصابة التي تعرض لها مع الفراعنة.

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه بيرنلي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدير الفني الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "صلاح يسير في الاتجاه الصحيح، نأمل بأن يتدرب الأسبوع المقبل أو الذي يليه، لكن إذا سألته فسيريد التدرب قبل مباراة برينتفورد".

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وأضاف "تحدثنا لمدة أسبوعين عن الرفاهية وعدم وجود إصابات كثيرة في الفريق، لكن إذا سألني أي أحد حول هذا الأمر سأركله خارج القاعة".

وتابع "قضينا الفترة الماضية بدون واتارو إندو ولعبنا بشكل جيد، لكن كان تأثيره كبير جدا عندما كان معنا، وكان يضمن لنا الحماية الدفاعية".

وواصل "يمكن لإندو وأليكسيس ماك أليستر اللعب معا، يجب نجمعهما في اللحظة المناسبة وسنرى".

وأنهى حديثه قائلا: "دومينيك سوبوسلاي لن يلعب مباراة بيرنلي، وتياجو ألكانتارا لا يعاني من إصابة كبيرة ولكنه لا يشعر بأنه جيد حاليا".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة.

ويأتي بيرنلي في المركز الـ19 أي قبل الأخير برصيد 13 نقطة.

ليفربول يورجن كلوب الدوري الإنجليزي محمد صلاح
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