لاعب الأردن: نحلم بنهائي يليق بالكرة العربية

يحلم سالم العجالين لاعب منتخب الأردن في أن تكون المباراة النهائية لكأس آسيا التي ستجمع منتخب بلاده أمام قطر على قدر التطلعات.

ويلعب منتخب الأردن أمام قطر غدا السبت ضمن نهائي كأس آسيا 2023.

وقال العجالين في مؤتمر صحفي: "نحن نعمل كمنظومة كاملة ولدينا لاعبون مميزون".

وأضاف " اللقاء سيكون صعبا للمنتخبين ودائما المباراة النهائية تلعب على التفاصيل".

وأتم "نأمل أن نقدم مباراة بمستوى يليق بالكرة العربية".

وأصبح نهائي كأس آسيا 2023 عربيا بتأهل قطر إلى النهائي لتضرب موعدا مع الأردن.

وسيكون ذلك النهائي العربي الثالث في تاريخ كأس آسيا بعد نسختي 1996 و2007.

وتأهل منتخب الأردن بالفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0.

بينما تأهل منتخب قطر على حساب إيران بالفوز بنتيحة 3-2.

وسيكون ذلك اللقب الثاني لقطر حال التتويج باللقب، والأول للأردن حال التتويج باللقب.

ويقام اللقاء يوم السبت المقبل الموافق 10 فبراير 2024.