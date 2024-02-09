أنشيلوتي يكشف موقف ناتشو من المشاركة ضد جيرونا

الجمعة، 09 فبراير 2024 - 15:52

كتب : FilGoal

قادش ضد ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد موقف ناتشو فيرنانديز لاعب الفريق من المشاركة ضد جيرونا بعد إصابة عضلية تعرض.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه جيرونا السبت المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ24 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدير الفني الإيطالي للصحفيين: "بدأ التدريبات الفردية وسيكون بخير يوم الثلاثاء".

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وسيغيب ناتشو بالتالي عن موقعة جيرونا، لكن هدفه بأن يكون جاهزا لمباراة الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه الملكي غريمه لايبزج الألماني في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب رد بول أرينا معقل الفريق الألماني.

ويعاني ريال مدريد من العديد من الإصابات بعيدا عن تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو الثنائي المصاب بقطع في الرباط الصليبي، فهناك ديفيد ألابا.

وبالإضافة إلى المدافع النمساوي هناك أنطونيو روديجير وفينيسيوس جونيور.

وشدد أنشيلوتي أن روديجير وجونيور بخير إذ قال: "روديجير تدرب بشكل طبيعي إذا كان في أفضل حال سيلعب ضد جيرونا، ولكن لن نأخذ أي مخاطر، فينيسيوس جونيور لديه شعور جيد".

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسبانري برصيد 58 نقطة، ويأتي جيرونا في الوصافة بـ56 نقطة.

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