مجموعة مصر - فيلود يرحل عن تدريب بوركينا فاسو

أعلن الاتحاد البوركينابي لكرة القدم رحيل المدرب الفرنسي هوبير فيلود عن تدريب منتخب بوركينا فاسو.

ويلتقي منتخب بوركينا فاسو ضد مصر في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 في شهر يونيو المقبل.

وقال اتحاد بوركينا فاسو في بيان: "بعد تقييم مشاركة المنتخب في كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023، فإن النتائج لم ترق إلى مستوى توقعات وطموحات الشعب البوركيني".

"لهذا السبب، توجه اللجنة التنفيذية الشكر للمدرب هوبير فيلود والجهاز الفني ككل ،فقد اتخذت قرارا بعدم تجديد عقد المدرب وجميع اعضاء الجهاز الفني".

"تتطلع اللجنة التنفيذية بالفعل إلى المواعيد النهائية لتصفيات كأس العالم 2026 وتصفيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025. في أقصر وقت ممكن ، ستقوم اللجنة بالتعاقد مع جهاز فني كفء للتحديات المقبلة".

وودع منتخب بوركينا فاسو مناسفات كأس أمم إفريقيا بالخسارة من مالي في ثمن النهائي.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثالث برصيد 4 نقاط بالمجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026 التي يتصدرها منتخب مصر برصيد 6 نقاط.

ويتساوي في النقاط مع منتخب غينيا بيساو صاحب المركز الثاني ويتأخر عنه بفارق الأهداف فقط.

بينما تجمد رصيد إثيوبيا عند النقطة 1 في المركز الخامس وقبل الأخير.