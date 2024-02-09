القرار النهائي.. اللجنة التأديبية ترد على برشلونة بشأن روكي

الجمعة، 09 فبراير 2024 - 14:13

كتب : FilGoal

فيتور روكي - برشلونة

أعلنت اللجنة التأديبية بالاتحاد الإسباني قرارها النهائي بشأن حصول فيتور روكي لاعب برشلونة على بطاقة صفراء ثانية والطرد ضد ديبورتيفو ألافيس.

ورفضت اللجنة التأديبية للمرة الثانية استئناف النادي الكتالوني وبالتالي لن يكون لدى برشلونة أي فرصة أخرى للاستئناف.

وسبق أن اعترض برشلونة على قرار اللجنة التأديبية وتم رفضه في المرة الأولى.

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ولا يستطيع أن يتقدم نادي على استئناف أكثر من مرتين وهذا ما فعله برشلونة لعدم الحرمان من خدمات اللاعب.

وبالتالي من المؤكد غياب روكي عن مباراة فريقه ضد غرناطة في المباراة التي ستجمعهما يوم الأحد المقبل في الجولة الـ24 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وشارك روكي كبديل أمام ألافيس يوم السبت الماضي، وحصل على إنذارين وخرج بالبطاقة الحمراء.

ويتصدر ريال مدريد جدول الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن جيرونا.

فيما يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

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