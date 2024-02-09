ليفاندوفسكي يوضح أسباب تراجع برشلونة

الجمعة، 09 فبراير 2024 - 13:50

كتب : FilGoal

هدف روبرت ليفاندوفسكي لبرشلونة ضد رايو فايكانو

أوضح روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة أسباب تراجع الفريق خلال الموسم الحالي عكس ما كان في العام الماضي.

وحصل الفريق الكتالوني العام الماضي على الدوري الإسباني بالإضافة إلى كأس السوبر المحلي.

وقال ليفاندوفسكي لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "الأمر يصعب شرحه من خلال كلمة واحدة لأن هناك الكثير من الأسباب".

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وأضاف "الآن لدينا فريق مختلف عن الموسم الماضي وكذلك قل عدد اللاعبين الذين لديهم الخبرة الكبيرة، ولدينا الآن الكثير من اللاعبين الشباب".

وأكمل "بالتأكيد لديهم الموهبة والجودة، لكن الفريق في حاجة إلى الخبرة".

وتابع "نحتاج أيضا إلى بعض الوقت للعب بطريقة جيدة، سيكون لدينا الوقت للعمل في الحصص التدريبية".

وأنهى حديثه قائلا: "متأكد أن بإمكاننا الفوز بالكثير من المباريات حتى نهاية الموسم".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، ويبتعد عن ريال مدريد المتصدر بفارق 8 نقاط.

وتمكن المهاجم البولندي من تسجيل 14 هدفا وصناعة 6 آخرين في 31 مباراة خاضها رفقة بلوجرانا في الموسم الجاري.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 35 عاما على جائزة هداف الدوري الإسباني في الموسم بعدما سجل 23 هدفا.

وانتقل ليفاندوفسكي إلى برشلونة في الموسم الماضي مقابل 45 مليون يورو قادما من بايرن ميونيخ.

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