تين هاج: هذه أسباب تألق هويلوند وجارناتشو

كشف إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد أسباب تألق راسموس هيولوند وأليخاندرو جارناتشو في الفترة الأخيرة.

وقال المدير الفني الهولندي للصحفيين: "لم يكن لدي أي شكوك في هويلوند وجارناتشو أبدا".

وأضاف "الثنائي كان في حاجة إلى الوقت وفريق يدعمه وغيرنا الكثير في طريقة لعبنا، ولهذا السبب تطورت مواهبنا".

واختتم "كنت واثقا منذ البداية أن لديهما الجودة لفعل أشياء عظيمة".

وتألق المهاجم الدنماركي بصورة كبيرة في الفترة الماضية ففي آخر 4 مباريات في الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي سجل 4 أهداف وصنع هدفين.

وعلى الجانب الآخر فالجناح الأرجنتيني تمكن من تسجيل هدفين في شباك وست هام في الجولة الـ23.

وانضم المهاجم البالغ من العمر 21 عاما إلى يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من أتالانتا مقابل 73 مليون يورو.

أما الجناح البالغ من العمر 19 عاما فقد تعاقد الشياطين الحمر معه في صيف 2020 من شباب أتليتكو مدريد مقابل 465 ألف يورو وتدرج في الفئات السنية المختلفة حتى وصل إلى الفريق الأول.