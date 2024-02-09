آخر تطورات إصابة وسام أبو علي

الجمعة، 09 فبراير 2024 - 13:14

كتب : حسام نور الدين

وسام أبو علي

يواصل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويعاني مهاجم الأهلي الجديد من الإصابة في العضلة الخلفية.

وأدى وسام أبو علي فقرات علاجية في صالة اللياقة البدنية، قبل يستكمل بالجري حول الملعب وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الطبي لتأهيله وعودته للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

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ويحمل المهاجم صاحب الـ24 عاما الجنسية الفلسطينية وتم قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي في حال إتمام التعاقد بشكل رسمي.

ولعب أبو علي في صفوف ألبورج فيندسيسيل بالدوري الدنماركي قبل الانتقال للدوري السويدي.

وخاض أبو علي خلال الموسم الحالي 16 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع آخر.

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وواصل الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام شباب بلوزداد يوم 16 من شهر فبراير الجاري في المباراة المؤجلة من دوري أبطال إفريقيا.

وتأجلت مواجهة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 5 نقاط بالتساوي مع يانج أفريكانز الذي خاض مباراة أكثر.

وكان لقاء الدور الأول بين الأهلي وشباب بلوزداد قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الأهلي وسام أبو علي
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