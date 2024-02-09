مران الأهلي - محاضرة من كولر ومشاركة أليو ديانج

انتظم المالي أليو ديانج لاعب الأهلي في التدريبات الجماعية بالمران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وواصل تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا يوم 16 فبراير الجاري.

وشارك ديانج في المران بعد أن منحه الجهاز الفني راحة أمس الخميس، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديڤوار.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة قصيرة للاعبين أكد خلالها على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمران، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب للمباريات المقبلة.

وأدى اللاعبين فقرات بدنية متنوعة ببداية المران قبل الإنتقال إلى التدريبات التخصصية وتقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.

وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مرانا متنوعا للرباعي مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود الزنفلي.

ويلعب الأهلي أمام شباب بلوزداد يوم 16 من شهر فبراير الجاري في المباراة المؤجلة من دوري أبطال إفريقيا.

وتأجلت مواجهة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 5 نقاط بالتساوي مع يانج أفريكانز الذي خاض مباراة أكثر.

وكان لقاء الدور الأول بين الأهلي وشباب بلوزداد قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.