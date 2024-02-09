قائد منتخب قطر: لم يراهن علينا أحد ببلوغ النهائي

يرى حسن الهيدوس قائد منتخب قطر أن فريقه وصل للمباراة النهائية لكاس آسيا بسبب تكاتف اللاعبين.

ويلعب منتخب الأردن أمام قطر غدا السبت ضمن نهائي كأس آسيا 2023.

وقال الهيدوس في مؤتمر صحفي: " نأمل أن يقدم منتخبا قطر والأردن مباراة تليق بالكرة العربية".

وأضاف "جميع المنتخبات في النسخة الحالية عانت بسبب المستوى الكبير في البطولة".

وتابع "لم يراهن أحد علينا ببلوغ النهائي لكن تكاتف اللاعبين أوصلنا لهذا الدور".

وأتم "تنتظرنا مهمة صعبة أمام المنتخب الأردني الذي استحق الوصول إلى النهائي".

وأصبح نهائي كأس آسيا 2023 عربيا بتأهل قطر إلى النهائي لتضرب موعدا مع الأردن.

وسيكون ذلك النهائي العربي الثالث في تاريخ كأس آسيا بعد نسختي 1996 و2007.

وتأهل منتخب الأردن بالفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0.

بينما تأهل منتخب قطر على حساب إيران بالفوز بنتيحة 3-2.

وسيكون ذلك اللقب الثاني لقطر حال التتويج باللقب، والأول للأردن حال التتويج باللقب.

ويقام اللقاء يوم السبت المقبل الموافق 10 فبراير 2024.