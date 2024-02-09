بعد تألقه اللافت.. رومانو: يونايتد يستعد لزيادة راتب ماينو

يستعد نادي مانشستر يونايتد لزيادة راتب عقد كوبي ماينو لاعب الفريق بعد تألقه اللافت خلال الفترة الماضية.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزي: "مانشستر يونايتد جهز بالفعل عقدا جديدا لماينو".

وأضاف "المحادثات الأولية حدثت بالفعل مع وكلاء اللاعب للمضي قدما للاتفاق الجديد".

وأنهى "يريد يونايتد أن يكون كوبي جزءا مهما من المشروع مع زيادة في راتبه".

🚨🔴 Understand Manchester United have already prepared new contract proposal for Kobbie Mainoo. Initial discussions already took place with his camp to advance in talks lver new deal. 🌟 #MUFC want Kobbie to be crucial part of the project with salary rise also included. pic.twitter.com/9DQacFHN1h — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 8, 2024

وينتهي تعاقد لاعب الوسط الإنجليزي في عام 2027 مع وجود بند تمديد عام آخر للنادي ولكن يريد يونايتد الحفاظ على اللاعب من الإغراءات المادية التي ستصل له في ظل تألقه.

وسجل ماينو هدف الفوز لفريق ضد ولفرهامبتون في الدقيقة 97 في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر 4-3.

وكذلك أحرز اللاعب البالغ من العمر 18 عاما هدفا في شباك نيوبورت في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي وساهم في فوز فريقه 4-2.

ولدى ماينو الجنسية الغانية ولم يلعب مع الفريق الأول لمنتخب إنجلترا إذ شارك مع الفئات السنية المختلفة.

ومن المتوقع أن توجد منافسة بين إنجلترا وغانا للظفر بخدمات ماينو في الفريق الأول.