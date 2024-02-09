مؤتمر مدرب قطر: نعاني من ضيق الوقت.. والدربي العربي يزيد من صعوبة النهائي

شدد ماركيز لوبيز المدير الفني لمنتخب قطر على صعوبة مهمة فريقه خلال مواجهة الأردن في نهائي كأس آسيا.

ويلعب منتخب الأردن أمام قطر غدا السبت ضمن نهائي كأس آسيا 2023.

وقال ماركيز في مؤتمر صحفي: "كان لدينا وقت قصير للتحضير للمباراة واستشفاء اللاعبين".

وأضاف "حاولت إشراك كل اللاعبين وتوزيع الدقائق بينهم والجميع ساهم في بلوغنا النهائي".

وتابع "هناك تنافس حتى بين الأشقاء وكلا المنتخبين يريدان الفوز. لا نرضى أن نحقق المركز الثاني لأنه يعني خسارة اللقب".

وأصبح نهائي كأس آسيا 2023 عربيا بتأهل قطر إلى النهائي لتضرب موعدا مع الأردن.

وسيكون ذلك النهائي العربي الثالث في تاريخ كأس آسيا بعد نسختي 1996 و2007.

وتأهل منتخب الأردن بالفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0.

بينما تأهل منتخب قطر على حساب إيران بالفوز بنتيحة 3-2.

وسيكون ذلك اللقب الثاني لقطر حال التتويج باللقب، والأول للأردن حال التتويج باللقب.

ويقام اللقاء يوم السبت المقبل الموافق 10 فبراير 2024.