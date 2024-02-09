مؤتمر عموتة: أحترم ما قدمه محمود الجوهري ولكن

الجمعة، 09 فبراير 2024 - 12:09

كتب : FilGoal

حسين عموتة - ماركيز

يثق المغربي الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام قطر في نهائي كأس آسيا.

ويلعب منتخب الأردن أمام قطر غدا السبت ضمن نهائي كأس آسيا 2023.

وقال عموتة في مؤتمر صحفي: "سنلعب من دون ضغط ونستمتع بالمباراة. أبحث عن الألقاب أينما أذهب وبلوغنا النهائي كان تحديا بالنسبة لي".

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وشدد "أنا راض عن مستوى المنتخب الأردني الذي وصل إليه. المواجهة ستكون بالنسبة لي مباراة عائلية لأني دربت بعض لاعبي منتخب قطر عندما كنت في السد".

وأتم "أحترم ما قدمه المدرب الراحل محمود الجوهري ولكل جيل وزمان ومكان له رجاله".

وكان الراحل محمود الجوهري قد قاد الأردن لأكبر إنجاز في تاريخه ببلوغ ربع نهائي كأس آسيا 2004، قبل أن ينجح عموتة في التأهل للمباراة النهائية في غنجاز تاريخي للنشامة.

وأصبح نهائي كأس آسيا 2023 عربيا بتأهل قطر إلى النهائي لتضرب موعدا مع الأردن.

وسيكون ذلك النهائي العربي الثالث في تاريخ كأس آسيا بعد نسختي 1996 و2007.

وتأهل منتخب الأردن بالفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0.

بينما تأهل منتخب قطر على حساب إيران بالفوز بنتيحة 3-2.

وسيكون ذلك اللقب الثاني لقطر حال التتويج باللقب، والأول للأردن حال التتويج باللقب.

ويقام اللقاء يوم السبت المقبل الموافق 10 فبراير 2024.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس ASIAN CUP 1 و2 و3.

قطر الأردن كأس آسيا
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