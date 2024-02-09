ساوثجيت يكشف مستقبلة مع إنجلترا بعد يورو 2024

كشف جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا بعد بطولة يورو 2024 التي ستقام بنهاية الموسم الجاري في ألمانيا.

وقال ساوثجيت لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "لن أضع نفسي في موقف باتخاذ أي قرار قبل البطولة".

وأضاف "تركيزي منصب فقط لمحاولة الفوز بالبطولة مع إنجلترا".

وأنهى حديثه قائلا: "من وجهة نظري أعرف ما يمكننا تحقيقه في البطولة، أعلم معيار النجاح الخاص بي، لا أفكر حقا في أي شيء آخر".

ويتولى ساوثجيت تدريب الأسود الثلاثة منذ عام 2016.

وقاد المدير الفني الإنجليزي بلاده ليحقق أفضل نتيجة في تاريخ المنتخب في بطولة يورو بوصوله إلى النهائي في نسخة 2020 واحتلاله المركز الثاني بعد الخسارة من إيطاليا بركلات الترجيح.

ووصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا وخسر من كرواتيا بهدفين مقابل هدف.

وانهزم في مباراة تحديد مركزي الثالث الرابع ضد بلجيكا وخسر بهدفين دون رد ليحصل على المركز الرابع.

ولعب ساوثجيت 91 مباراة وفاز في 59 وتعادل في 17 وخسر 15.