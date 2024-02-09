بعد تجربة لويس سواريز.. جريميو يتعاقد مع دييجو كوستا

الجمعة، 09 فبراير 2024 - 11:28

كتب : FilGoal

دييجو كوستا - إسبانيا

أعلن نادي جريميو البرازيلي تعاقده مع دييجو كوستا لاعب بوتافوجو السابق في صفقة انتقال حر حتى 31 ديسمبر من العام الجاري.

دييجو كوستا

النادي : بوتافوجو

جريميو

وكان جريميو قد تعاقد في الموسم الماضي مع لويس سواريز لاعب فريق ليفربول وبرشلونة السابق، لكن قرر أن يخوض تجربة مشابهة مع كوستا.

دييجو كوستا ذو الأصول البرازيلية بدأ مسيرته الكروية مع سبورتنج براجا البرتغالي في 2006.

وتنقل منه بين العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة على رأسها أتليتكو مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.

قبل أن يعود من جديد إلى البرازيل عبر نادي أتليتكو مينيرو.

وكانت التجربة الأخيرة له في الملاعب الأوروبية رفقة فريق ولفرهامبتون الإنجليزي.

ومع منتخب إسبانيا لعب دييجو كوستا 24 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وشارك في كأس العالم مرتين في 2014 و2018.

وتوج اللاعب البالغ من العمر 35 عاما بالدوري الإنجليزي مرتين رفقة تشيلسي وبالدوري الإسباني.

وحصل على 3 مرات السوبر الأوروبي والدوري الأوروبي وكأس ملك إسبانيا وجميعهم مع الروخيبلانكوس.

وفاز بالدوري والكأس في البرازيل مع أتليتكو مينييرو.

أتليتكو مدريد تشيلسي لويس سواريز الدوري البرازيلي جريميو دييجو كوستا
نرشح لكم
الخليفي يعلق على مستقبل مبابي وموقفه من الاستمرار مع باريس خبر في الجول - الأهلي يقرر إعارة مهاجمه الغاني لنادي وي رئيس سيفاس سبور يعلن عبر في الجول سبب عدم ضم عبد القادر يحيى عطيه الله ينتقل إلى الدوري الروسي رغم اهتمام 26 ناديا بضمه.. لينجارد يوقع لفريق كوري الرمادي: لا أحارب الأهلي.. ورفضت انتقال أحمد ياسر ريان للزمالك الاتفاق يعلن ضم مهاجم الكاميرون مدافع دورتموند يزامل تريزيجيه في طرابزون
أخر الأخبار
مران الأهلي - محاضرة من كولر ومشاركة أليو ديانج 36 دقيقة | الكرة المصرية
قائد منتخب قطر: لم يراهن علينا أحد ببلوغ النهائي 45 دقيقة | آسيا
بعد تألقه اللافت.. رومانو: يونايتد يستعد لزيادة راتب ماينو 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مدرب قطر: نعاني من ضيق الوقت.. والدربي العربي يزيد من صعوبة النهائي 51 دقيقة | الوطن العربي
مؤتمر عموتة: أحترم ما قدمه محمود الجوهري ولكن 58 دقيقة | آسيا
ساوثجيت يكشف مستقبلة مع إنجلترا بعد يورو 2024 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد تجربة لويس سواريز.. جريميو يتعاقد مع دييجو كوستا ساعة | ميركاتو
مواعيد مباريات الجمعة 9 فبراير 2024.. منافس الأهلي و3 دوريات أوروبية ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 3 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 4 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى"