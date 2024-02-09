بعد تجربة لويس سواريز.. جريميو يتعاقد مع دييجو كوستا
الجمعة، 09 فبراير 2024 - 11:28
كتب : FilGoal
أعلن نادي جريميو البرازيلي تعاقده مع دييجو كوستا لاعب بوتافوجو السابق في صفقة انتقال حر حتى 31 ديسمبر من العام الجاري.
دييجو كوستا
النادي : بوتافوجو
وكان جريميو قد تعاقد في الموسم الماضي مع لويس سواريز لاعب فريق ليفربول وبرشلونة السابق، لكن قرر أن يخوض تجربة مشابهة مع كوستا.
#ReforçoTricolor NA ÁREA ⚽️🇪🇸 Ele é espanhol, mas tem sangue brasileiro e títulos por onde passou! Diego Costa chega para fortalecer o ataque do Imortal. Multicampeão na Europa, já vestiu a amarelinha, a roja e agora defenderá o manto Tricolor. Bem-vindo!https://t.co/Tw1sNey6qO pic.twitter.com/8HtqriLgZu— Grêmio FBPA (@Gremio) February 8, 2024
دييجو كوستا ذو الأصول البرازيلية بدأ مسيرته الكروية مع سبورتنج براجا البرتغالي في 2006.
وتنقل منه بين العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة على رأسها أتليتكو مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.
قبل أن يعود من جديد إلى البرازيل عبر نادي أتليتكو مينيرو.
وكانت التجربة الأخيرة له في الملاعب الأوروبية رفقة فريق ولفرهامبتون الإنجليزي.
ومع منتخب إسبانيا لعب دييجو كوستا 24 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وشارك في كأس العالم مرتين في 2014 و2018.
وتوج اللاعب البالغ من العمر 35 عاما بالدوري الإنجليزي مرتين رفقة تشيلسي وبالدوري الإسباني.
وحصل على 3 مرات السوبر الأوروبي والدوري الأوروبي وكأس ملك إسبانيا وجميعهم مع الروخيبلانكوس.
وفاز بالدوري والكأس في البرازيل مع أتليتكو مينييرو.