بعد تجربة لويس سواريز.. جريميو يتعاقد مع دييجو كوستا

أعلن نادي جريميو البرازيلي تعاقده مع دييجو كوستا لاعب بوتافوجو السابق في صفقة انتقال حر حتى 31 ديسمبر من العام الجاري.

دييجو كوستا النادي : بوتافوجو جريميو

وكان جريميو قد تعاقد في الموسم الماضي مع لويس سواريز لاعب فريق ليفربول وبرشلونة السابق، لكن قرر أن يخوض تجربة مشابهة مع كوستا.

دييجو كوستا ذو الأصول البرازيلية بدأ مسيرته الكروية مع سبورتنج براجا البرتغالي في 2006.

وتنقل منه بين العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة على رأسها أتليتكو مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.

قبل أن يعود من جديد إلى البرازيل عبر نادي أتليتكو مينيرو.

وكانت التجربة الأخيرة له في الملاعب الأوروبية رفقة فريق ولفرهامبتون الإنجليزي.

ومع منتخب إسبانيا لعب دييجو كوستا 24 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وشارك في كأس العالم مرتين في 2014 و2018.

وتوج اللاعب البالغ من العمر 35 عاما بالدوري الإنجليزي مرتين رفقة تشيلسي وبالدوري الإسباني.

وحصل على 3 مرات السوبر الأوروبي والدوري الأوروبي وكأس ملك إسبانيا وجميعهم مع الروخيبلانكوس.

وفاز بالدوري والكأس في البرازيل مع أتليتكو مينييرو.