الأهلي والزمالك في السعودية؟ في الجول يكشف إمكانية إقامة نهائي كأس مصر في المملكة

الجمعة، 09 فبراير 2024 - 01:36

كتب : بسام أبو بكر وأحمد الخولي

الأهلي - الزمالك

يقترب نهائي كأس مصر للموسم الماضي بين الأهلي والزمالك من الحصول على استضافة خارج حدود البلاد.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com "البعض عرض فكرة إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية".

وأضاف "الأمر لم يتم حسمه بشكل نهائي، ولكن بنسبة كبيرة ستتم الخطوة".

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ويُقام نهائي كأس مصر عن الموسم الماضي 2022-2023 بين الأهلي والزمالك.

وأعلن عامر حسين عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة موعد نهائي كأس مصر 2022-2023 بين الأهلي والزمالك.

وقال عامر حسين في تصريحات سابقة لـ FilGoal.com: "نهائي كأس مصر 2022-2023 بين الأهلي والزمالك سيقام يوم 13 مارس 2024".

وأضاف "وسنسعي لحضور أكبر سعة جماهيرية ممكنة بالاتفاق مع الجهات المختصة للخروج بمباراة تليق بالكرة المصرية".

وأتم "مباراة القمة ستخرج بأفضل شكل ممكن يليق بقطبي الكرة المصرية وستحظى بكل الاهتمام والتنظيم".

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

فيما تأهل الأهلي على حساب إنبي بنتيجة 3-0.

ويأمل الأهلي في حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.

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