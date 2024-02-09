إيهاب الكومي يكشف كواليس تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب.. وموقف رينار

كشف إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة المصري تفاصيل رحيل روي فيتوريا وتعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، وأوضح حقيقة المفاوضات مع الفرنسي هيرفي رينار.

وتولي العميد تدريب منتخب مصر خلفا للبرتغالي المُقال من منصبه عقب نهاية مشوار الفراعنة في أمم إفريقيا بدور الـ 16.

وقال الكومي عبر قناة صدى البلد: "ليس كل ما يحدث في الاجتماعات يُقال، روي فيتوريا سيغادر بعد ساعات من الآن مصر وكل الشكر له على الرغم من الإخفاق والصدمة، لكن هذه كرة القدم وخريطة أمم إفريقيا تغيرت تماما".

وأضاف "كان هدفنا خلال اجتماع اتحاد الكرة تعيين مدرب أجنبي يكون له مسيرة قارية قوية وحقق نتائج وألقابا، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق مع مدرب بالمواصفات المطلوبة سيتم تعيين مدرب مصري".

وأوضح "الاسم الأقرب بحسب المواصفات التي وضعها اتحاد الكرة كان الفرنسي هيرفي رينار، بسبب ما حققه مع المنتخبات الإفريقية ولم يحدث اتصال مباشر بين المسؤولين معه، وحاول البعض من خارج الاتحاد التواصل معه وأبدى الفرنسي موافقته على تدريب المنتخب، لكن عقده مع منتخب فرنسا للسيدات ينتهي في أغسطس المقبل، وبالتالي عرض فكرة تدريب مساعديه لمنتخب مصر على أن يتولى المسؤولية عقب نهاية الأولمبياد".

وأكمل "اتحاد الكرة رأى أن لدينا مدربين مصريين يستطيعون تدريب المنتخب، فلدينا على سبيل المثال حسام حسن وعلي ماهر وطارق مصطفى وخالد جلال وأيمن الرمادي".

ووواصل "قرار أعضاء الاتحاد المصري بالإجماع تعيين حسام حسن، فهو وإبراهيم من نجوم منتخب مصر وحققوا نتائج مرضية جدا مع الأندية وكان لهم تجربة أكثر من رائعة مع منتخب الأردن ووصلوا لملحق كأس العالم 2014".

وتابع "الجهاز الفني سيضم حسام وإبراهيم حسن وطارق سليمان وسعفان الصغير ووليد بدر وسيتم إضافة مدرب مساعد آخر، واتحاد الكرة سعى لتحقيق الأريحية الكاملة لحسام حسن في اختيارات للجهاز المعاون ونثق في الجهاز الفني للعميد".

وأتم "عُقدت جلسة بين اتحاد الكرة وإبراهيم حسن وتحدثوا عن معسكر شهر مارس المقبل حيث ستقام قرعة لمعرفة منافس منتخب مصر خلال البطولة الودية وسنخوض مباراتين، وستكون تجربة مهمة لحسام حسن قبل مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في يونيو المقبل بتصفيات كأس العالم 2026، فإذا حققنا الفوز بهما سنضع قدما في التأهل للمونديال".

وأوضح اتحاد الكرة في بيان مرسل للصحفيين إقامة مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل 14 فبراير، لتقديم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.

وسبق أن أعلن اتحاد الكرة المصري تلقيه دعوة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لحضور حسام حسن مدرب منتخب مصر لنهائي كأس أمم إفريقيا.

حضور حسام حسن يأتي كواحد من أساطير إفريقيا في كرة القدم وتكريما لما قدمه خلال مسيرته الكروية. وكان اتحاد الكرة قد أعلن تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا لروي فيتوريا.

ويقام نهائي كأس أمم إفريقيا يوم 11 فبراير بين نيجيريا والفائز من مواجهة كوت ديفوار والكونغو الديموقراطية.

وكان منتخب مصر قد خرج من دور الـ 16 بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح ليقرر الاتحاد المصري إقالة روي فيتوريا وجهازه المعاون.

وسبق لحسام حسن التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 3 مرات في أعوام 1986 و1998 و2006.