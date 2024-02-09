مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تفاصيل اتفاق فسخ عقد فيتوريا

تم حسم ملف رحيل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وفك ارتباطه مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال مصدر من اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "توصلنا لاتفاق مع روي فيتوريا بتقسيط قيمة الشرط الجزائي بعدما رفض تخفيضه بشكل قاطع".

وأوضح "المدرب يطير إلى البرتغال ولكنه سيعود إلى مصر قريبا لإنهاء كافة الإجراءات".

وتقدر قيمة الشرط الجزائي في عقد فيتوريا براتب 3 أشهر، أي 600 ألف يورو.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إقالة فيتوريا عقب الخروج من دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، وذلك بركلات الترجيح على يد الكونغو الديمقراطية.

وبينما أعلن اتحاد الكرة إسناد مهمة المدرب العام إلى محمد يوسف لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، تغير المسار وتم الإعلان رسميا عن تعيين حسام حسن مديرا فنيا جديدا للفراعنة.

وحتى الآن يضم الجهاز الفني طارق سليمان كمدرب مساعد وسعفان الصغير كمدرب لحراس المرمى وفقا لما قاله إبراهيم حسن مدير المنتخب الجديد في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com.

ويبدأ الجهاز الفني مهمته الأولى في مارس المقبل، حين تلعب مصر البطولة الودية الدولية مع كرواتيا ونيوزيلندا وتونس.