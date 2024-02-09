كأس فرنسا - روان يستعيد ذكريات الماضي ويقصي موناكو بركلات الترجيح

الجمعة، 09 فبراير 2024 - 00:25

كتب : FilGoal

فريق روان الفرنسي

تأهل فريق روان أحد أندية الدرجة الثالثة لربع نهائي كأس فرنسا بالفوز على موناكو بركلات الترجيح في ثاني مفاجأت دور الـ 16.

ولأول مرة يصل فريق روان لربع نهائي كأس فرنسا منذ عام 1999، وللمرة الـ 21 في تاريخه.

واكتمل عقد الأندية المتأهلة لربع النهائي من كأس فرنسا.

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وتأهل حتى الآن كل من رين وليون ونيس وستراسبورج وفالنسيان وباريس سان جيرمان للدور المقبل، بالإضافة لروان.

وأحدث فريق فوت أوفرانج أحد أندية الدرجة الرابعة المفاجأة وتأهل على حساب لافال.

وتقدم فريق الإماراة الفرنسية بهدف فلوران بالوجان في الدقيقة 35.

وسجل كليمون باسين هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

ورغم محاولات موناكو الهجومية لم تسكن الكرة في الشباك في الشوط الثاني.

وابتسمت ركلات الترجيح للفريق الأصغر بنتيجة 6-5.

وتأسس نادي روان عام 1899 ويقلب بالشياطين الحمر ويتسع ملعبه لـ 12 متفرج.

وسبق له التتويج بلقب الدوري الفرنسي موسم 1944-45، كما حل وصيفا في كأس فرنسا عام 1924-25 كأفضل إنجاز له بالمسابقة.

وحل أيضا وصيفا بكأس الرابطة الفرنسية والتي ألغيت في موسم 1963-64.

ولعب للفريق عدة لاعبين أشهرهم السنغالي ديمبا با وكلود لوراوا المدرب الأشهر في القارة السمراء، والصربي بورا ميلوتينوفيتش أحد أشهر مدربي المنتخبات في تاريخ كرة القدم والأرجنتيني خورخي تريزيجيه والد ديفيد تريزيجيه نجم منتخب فرنسا.

موناكو كأس فرنسا رواندا
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