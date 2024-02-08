أمم إفريقيا - رضوان جيد يدير مباراة المركز الثالث تحكيميا

يقود المغربي رضوان جيد مباراة المركز الثالث من كأس أمم إفريقيا 2023 تحكيميا بين جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية.

وخسرت جنوب إفريقيا من نيجيريا بركلات الترجيح، فيما سقطت الكونغو الديمقراطية ضد كوت ديفوار بهدف دون مقابل.

وأوضح مصدر من كاف لـ FilGoal.com طاقم تحكيم مباراة المركز الثالث لـ أمم إفريقيا 2023 والذي جاء كالتالي:

حكم ساحة: المغربي رضوان جيد

حكم مساعد أول: المغربي لحسن إزكاو

حكم مساعد ثانٍ: المغربي مصطفى أكراد

حكم رابع: الإثيوبي باملاك تيسيما

حكم تقنية الفيديو: الجزائري لحلو بن براهيم

حكم تقنية فيديو مساعد: السنغالي عيسى سي

ويأمل منتخب الكونغو الديمقراطية حصد المركز الثالث للمرة الثالثة بعد نسختي 1998 و2015.

فيما يسعى منتخب جنوب إفريقيا لحصد البرونزية لأول مرة منذ نسخة 2000.

وأدار رضوان جيد مباراتين في النسخة الحالية من أمم إفريقيا.

الأول بين السنغال وجامبيا وانتهت بفوز حامل اللقب بنتيجة 3-0 بدور المجموعات.

والثانية بين نيجيريا والكاميرون في دور الـ 16 وانتهت بفوز النسور الخضر بنتيجة 2-0.

وأشهر المغربي البالغ 44 عاما 6 بطاقات صفراء و1 حمراء في البطولة حتى الآن.