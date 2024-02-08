إبراهيم حسن لـ في الجول: سعفان الصغير مدرب حراس المنتخب.. وجاري اختيار المساعد الثاني

الخميس، 08 فبراير 2024 - 22:28

كتب : أحمد الخولي

سعفان الصغير - مدرب حراس المصري

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن حسم مصير مقعد مدرب حراس مرمى المنتخب.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: " تم الاستقرار على تعيين سعفان الصغير مدرب لحراس مرمى منتخب مصر بالاتفاق مع اتحاد الكرة".

وأوضح "جاري اختيار مدرب مساعد ثانٍ مع طارق سليمان للجهاز الفني".

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وأكمل "كل الأمور مستقرة والمعنويات جيدة والعلاقة صحية بين الجهاز الفني واتحاد الكرة ولا توجد أي أزمات".

واختتم "بإذن الله الحافز موجود لتحقيق هدوء واستقرار في المنتخب لتحقيق أمنيات الشعب المصري".

وكشف اتحاد الكرة المصري موعد تقديم حسام حسن وجهازه الفني لـ منتخب مصر بشكل رسمي.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان مرسل للصحفيين إقامة مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل 14 فبراير، لتقديم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.

وسبق أن أعلن اتحاد الكرة المصري تلقيه دعوة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لحضور حسام حسن مدرب منتخب مصر لنهائي كأس أمم إفريقيا.

حضور حسام حسن يأتي كواحد من أساطير إفريقيا في كرة القدم وتكريما لما قدمه خلال مسيرته الكروية.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا لروي فيتوريا.

ويقام نهائي كأس أمم إفريقيا يوم 11 فبراير بين نيجيريا والفائز من مواجهة كوت ديفوار والكونغو الديموقراطية.

وكان منتخب مصر قد خرج من دور الـ 16 بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح ليقرر الاتحاد المصري إقالة روي فيتوريا وجهازه المعاون.

وسبق لحسام حسن التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 3 مرات في أعوام 1986 و1998 و2006.

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