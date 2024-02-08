بحضور مميز لـ أندرتيكر.. الهلال بطلا لكأس موسم الرياض بثنائية ضد النصر

الخميس، 08 فبراير 2024 - 22:27

كتب : إسلام أحمد

الهلال - النصر

توج الهلال بلقب كأس موسم الرياض بعد الفوز على غريمه النصر بنتيجة 2-0 في المباراة الأخيرة من المسابقة في لقاء أقيم على ملعب المملكة أرينا.

سجل ثنائية الهلال: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وسالم الدوسري.

البطولة شهدت مشاركة 3 فرق وهم الهلال والنصر وإنتر ميامي الأمريكي.

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وتوج الهلال بفضل فوزه على إنتر ميامي بنتيجة 4-3 ثم النصر 2-0 وحصد النقاط الستة.

بينما اكتفى النصر بسحق إنتر ميامي بنتيجة 6-0 جاءت في غياب كريستيانو رونالدو.

وشهد ملعب المملكة أرينا حصول على جائزتي من موسوعة جينيس للأرقام القياسية قبل انطلاق القمة السعودية كونه أسرع منشأة رياضية تم بناؤها في وقت قصير وأكبر ملعب مغلق في العالم.

التشكيل

عاد كريستيانو رونالدو لقيادة هجوم النصر.

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فيما بدأ الهلال بالقوة الضاربة.

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وصف المباراة

قبل البداية وبعد دخول اللاعبين لأرضية الملعب عم الهدوء أرجاء الملعب ومن ثم تم سماع دوي صوت لابد وأن سمعته من قبل مرة في حياتك.

هذا الصوت كان إيذانا بدخول المصارع الشهير "أندرتيكر" لأرضية الملعب، وهنا ليس من أجل تقديم عرض خاص به، بل لتقديم كأس البطولة التي تنافس عليها الفريقان.

النصر كان يحتاج للتعادل بأي نتيجة من أجل حصد اللقب بفارق الأهداف، بينما الهلال كان يأمل في تحقيق الفوز ولا غيره من أجل حصد اللقب.

بدأت المباراة قوية وتحصل أندرسون تاليسكا على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في منتصف الملعب في الدقيقة 9.

وفي الدقيقة 17 تقدم الصربي بالهدف الأول للهلال بتسديدة أرضية قوية عقب عرضية من سعود عبد الحميد.

وفي الدقيقة 29 أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني بتسديدة ساقطة من خارج منطقة الجزاء مستغلا خروج الحارس لتصبح النتيجة تقدم الهلال بهدفين دون مقابل.

وحاول كريستيانو رونالدو تقليص الفارق في الدقيقة 45+3 بعد مواجهة مباشرة مع ياسين بونو لكن المغربي تصدى للتسديدة الأولى، وحاول رونالدو المتابعة مجددا لكن كرته مرت بجوار القائم، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأزرق.

وفي الدقيقة 48 سجل علي البلهيي هدفا ألغي بداعي التسلل من مساعدة الحكمة الأمريكية توري بينسو.

وحاول البرتغالي أوتافيو تقليص الفارق بتسديدة مقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء لكن كرته علت عارضة حارس المغرب في الدقيقة 59.

وأهدر رونالدو فرصة بتسديدة من لمسة واحدة بعد تمريرة طولية متقنة لكن كرته لم تشكل أي تهديد في الدقيقة 74.

ومرت ركلة حرة مباشرة نفذها تاليسكا أعلى عارضة بونو في الدقيقة 88 دون أن تهتز الشباك.

الدقائق الأخيرة مرت دون أي جديد من النصر لتنتهي بتتويج الهلال بلقب كأس موسم الرياض موسم 2023-24.

الهلال السعودية النصر كأس موسم الرياض
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