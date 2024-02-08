خبر في الجول - الأهلي يقرر إعارة مهاجمه الغاني لنادي وي

قرر الأهلي إعارة لاعبه الشاب الغاني صامويل أوبونج لنادي وي حتى نهاية الموسم، حسبما علم FilGoal.com.

ووقع الثنائي الغاني صامويل أوبونج لاعب إم إس كي زيلينا لمدة 4 مواسم ونصف.

وعلم FilGoal.com إن وافق الأهلي على إعارة الغاني الشاب لمدة 6 أشهر بدون مقابل.

ومن خلال هذه الخطوة، يستهدف الأهلي مشاركة اللاعب في المباريات واكتساب الخبرات والتأقلم على الحياة في القاهرة.

وسبق أن قُيّد أوبونج في قائمة الفريق تحت السن.

صامويل من مواليد 2006 يشغل مركز المهاجم ويجيد اللعب بالقدمين، ويلعب أيضا في مركز صانع الألعاب.

وانضم صامويل رفقة ريندورف أدوم سارباه لاعب نادي شيتا لمدة 4 مواسم ونصف.

وجاء ذلك في ضوء استراتيجية الأهلي للتنقيب عن المواهب الإفريقية والاستفادة منها سواء من خلال مشاركتهم مع الفريق الأول أو الاستثمار ماليا.

واحتل وي المركز الثالث عشر في دوري المحترفين بعد مرور 19 جولة برصيد 24 نقطة.

وسيبدأ نادي وي مشواره في النصف الثاني من الموسم بمواجهة مصر للمقاصة يوم 13 فبراير الجاري.