مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول حقيقة تحميل فيتوريا المسؤولية لـ حازم إمام بتقريره

أوضح مصدر من اتحاد الكرة حقيقة تحميل روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر المسؤولية لحازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد بعد الإخفاق في أمم إفريقيا 2023.

وأقيل فيتوريا من تدريب منتخب مصر عقب توديع أمم إفريقيا من ثمن النهائي ضد الكونغو الديمقراطية.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "كل ما يتردد عن تحميل روي فيتوريا مسؤولية الفشل في أمم إفريقيا وفرض اختيارات اللاعبين والتدخل في كل الأمور لحازم إمام ليس له أساس من الصحة".

وأكمل "هذه حملات هدفها تشويه اتحاد الكرة وحازم إمام".

وأتم "تقرير فيتوريا بعد نهاية المشوار في أمم إفريقيا تطرق للأمور الفنية فقط".

حسبما علم FilGoal.com فإن المدرب البرتغالي أشار في تقرير إلى أن منتخب مصر في الـ 4 مباريات يملك أفضل معدل تهديف.

وأن منتخب مصر أكثر منتخب خلق فرصا وأرسل عرضيات وقطع الكرة في ملعب المنافس ويملك أرقاما جيدة على مستوى الاستحواذ.

وأن كل الأهداف التي سكنت مرمي المنتخب جاءت عكس سير المباريات وفي حالة عدم تحقيقنا الفوز لا أحد ينظر للأرقام.

كما أشار لتعرض لاعبي المنتخب لإصابات قوية ومؤثرة مثل محمد صلاح ومحمد الشناوي وإمام عاشور والثنائي تريزيجيه وعمر مرموش قبل المباراة الأخيرة وغيابهم ضد الكونغو وهل ما آثر على المنتخب.

وأوضح البرتغالي أيضا في تقريره إلى عدم ظهور بعض اللاعبين بالمستوي والحالة المتوقعة منهم، بالإضافة إلى درجة الحرارة والرطوبة المرتفعة الذين أثروا بشكل سلبي على مردود الفريق.

الآن أصبح حسام حسن مدربا لمنتخب مصر، والذي طالما خدمه كلاعب حتى أصبح أكثر من مثل منتخبا في تاريخ كرة القدم في وقته، والهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 69 هدفا في 178 مباراة دولية.

التجربة ستكون الدولية الثانية لـ حسام حسن بعدما تولى تدريب منتخب الأردن خلال الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014.

صاحب الـ57 عاما بدأ مسيرته التدريبية رفقة النادي المصري عام 2008 عقب اعتزاله كرة القدم مباشرة.

وخلال مسيرته، تولى تدريب المصري في 5 ولايات، بجانب تدريب الزمالك في ولايتين، والمصرية للاتصالات مرة، والإسماعيلي، وسموحة، والاتحاد السكندري.

وكانت آخر محطات حسام حسن في تدريب مودرن فيوتشر قبل أيام، لكنه لم يتول تدريب الفريق في اي مباراة بسبب قدوم عرض تدريب منتخب مصر.

حقبة روي فيتوريا

يأتي حسام حسن كمدرب لمنتخب مصر بعد رحيل روي فيتوريا عن تدريب البلاد. فيتوريا الذي قاد منتخب مصر لتوديع بطولة أمم إفريقيا من دور الـ16 بعد الخروج أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد مرور جولتين. مجموعة تضم منتخبات بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون، وإثيوبيا، وجيبوتي.