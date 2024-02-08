دوري الأمم الأوروبية - فرنسا وإيطاليا في مجموعة الموت.. ومعركة إنجلترا في التصنيف الثاني

الخميس، 08 فبراير 2024 - 20:57

كتب : FilGoal

كأس دوري الأمم الأوروبية

أجريت قرعة بطولة دوري الأمم الأوروبية لنسخة 2024-2025، حيث أسفرت عن وقوع إسبانيا حامل اللقب في المجموعة الرابعة للتصنيف الأول مع الدنمارك وسويسرا وسلوفينيا.

أما المجموعة الثانية فهي الأقوى على الإطلاق، حيث تضم إيطاليا وبلجيكا وفرنسا.

فيما تتواجد إنجلترا بعد هبوطها للتصنيف الثاني في دربي فريد من نوعه ضد الجارة اللدودة أيرلندا.

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وتقام البطولة القارية للمرة الرابعة في تاريخها حتى الآن.

وتوجت البرتغال بالنسخة الأولى في 2019، ثم توجت فرنسا بالنسخة الثانية في 2021، ثم توجت إسبانيا بالنسخة الأخيرة في 2023.

وجاءت القرعة كالتالي:

المستوى الأول:

المجموعة الأولى: كرواتيا - البرتغال - بولندا - اسكتلندا

المجموعة الثانية: إيطاليا - بلجيكا - فرنسا - إسرائيل

المجموعة الثالثة: هولندا - المجر - ألمانيا - البوسنة

المجموعة الرابعة: إسبانيا - الدنمارك - سويسرا - صربيا

المستوى الثاني:

المجموعة الأولى: التشيك - أوكرانيا - ألبانيا - جورجيا

المجموعة الثانية: إنجلترا - فنلندا - أيرلندا - اليونان

المجموعة الثالثة: النمسا - النرويج - سلوفينيا - كازاخستان

المجموعة الرابعة: ويلز - أيسلندا - مونتنيجرو - تركيا

المستوى الثالث:

المجموعة الأولى: السويد - أذربيجان - سلوفاكيا - إستونيا

المجموعة الثانية: رومانيا - كوسوفو - قبرص - (ليتوانيا/جبل طارق)

المجموعة الثالثة: لوكسمبورج - بلغاريا - أيرلندا الشمالية - بيلاروسيا

المجموعة الرابعة: أرمينيا - جزر فارو - مقدونيا الشمالية - لاتفيا

المستوى الرابع:

المجموعة الأولى: (ليتوانيا/جبل طارق) - سان مارينو - ليشتنشتاين

المجموعة الثانية: مولدوفا - مالطا - أندورا

دوري الأمم الأوروبية
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