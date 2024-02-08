رئيس سيفاس سبور يعلن عبر في الجول سبب عدم ضم عبد القادر

الخميس، 08 فبراير 2024 - 20:22

كتب : حسام أحمد

الأهلي - بيراميدز - أحمد عبد القادر

أوضح ميكنون أوتاياكماز رئيس سيفاس سبور التركي سبب عدم إتمام انتقال أحمد عبد القادر لصفوف فريقه من الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية.

وتمتد فترة الانتقالات الشتوية في الدوري التركي حتى 9 فبراير الجاري.

وقال ميكنون أوتاياكماز رئيس سيفاس سبور التركي لـ FilGoal.com: "انتقال أحمد عبد القادر إلى سيفاس سبور لم يتم، ونأمل أن تتم في وقت آخر".

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وأوضح "سبب فشل الصفقة؟ الأهلي أراد الحصول على قيمة الصفقة نقدا، ولم نتمكن من الوصول إلى اتفاق".

وسبق أن صرّح مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "مجلس إدارة الأهلي يتجه للموافقة على عرض سيفاس سبور التركي بشأن ضم أحمد عبد القادر حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء".

ويحتل نادي سيفاس سبور المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 30 نقطة.

وخرج عبد القادر من حسابات مارسيل كولر مدرب الأهلي خلال الموسم الحالي.

وارتبط عبد القادر بالانتقال لصفوف سموحة وسيراميكا كليوباترا ولكن المفاوضات لم يكتب لها النجاح.

وشارك عبد القادر الموسم الجاري في 7 مباريات وسجل هدفا وصنع 2 بقميص الأهلي في جميع المسابقات.

ولم يتواجد عبد القادر في قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية والتي حصد خلالها الأحمر البرونزية للمرة الرابعة بتاريخه.

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