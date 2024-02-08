ملعب المملكة أرينا يقتحم التاريخ عبر موسوعة جينيس

الخميس، 08 فبراير 2024 - 19:59

كتب : FilGoal

المملكة أرينا

قدمت موسوعة "جينيس" جائزة فريدة لملعب المملكة أرينا في السعودية بعد تسجيله لرقمين قياسيين.

وفاز الملعب بشهادة جينيس للرقم القياسي لأكبر ملعب مغلق في العالم بناء على المساحة الداخلية، والأكبر كسعة جماهيرية.

الحد الأدنى لموسوعة جينيس على مستوى المساحة كان 37 ألف متر مربع، وقد تجاوزه ملعب المملكة بـ 991 مترًا.

أما على مستوى السعة الجماهيرية فكان الحد الأدنى لجينيس هو 19 ألفا و50 مقعدا.

أما ملعب المملكة أرينا فقد حقق 20,200 مقعدا.

واستضاف الملعب فعاليات كأس موسم الرياض، التي شهدت فوز الهلال على إنتر ميامي الأمريكي 4-3.

وفي الرقصة الأخيرة بين ليونيل ميسي مع ميامي وكريستيانو رونالدو مع النصر، لم يلعب رونالدو وشارك ميسي في الدقائق الأخيرة، وفاز النصر 6-0.

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