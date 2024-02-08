انتهت كأس موسم الرياض - الهلال (2) (0) النصر.. الأزرق البطل
الخميس، 08 فبراير 2024 - 19:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال ضد النصر في كأس موسم الرياض.
ويعد اللقاء بمثابة النهائي بعدما انتصر كلاهما على إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي.
وفاز الهلال بنتيجة 4-3 على إنتر ميامي، ثم اكتسح النصر الفريق الأمريكي بنتيجة 6-0.
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انتهت
تسديدة أوتافيو 🤯🥅#الهلال_النصر#كأس_موسم_الرياض | #SSC pic.twitter.com/WnRKSv24MV— SSC (@ssc_sports) February 8, 2024
ق 60: تسديدة مقصية من أوتافيو تمر أعلى العارضة.. أووووه هدف رائع ضائع
هدف ملغي للهلال بداعي التسلل ❌#الهلال_النصر
#كأس_موسم_الرياض | #SSC pic.twitter.com/DLPT4vfgNQ— SSC (@ssc_sports) February 8, 2024
ق 49: هدف غير محتسب لصالح الهلال بسبب التسلل على علي البليهي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
فيديو | كريستيانو رونالدو يهدر فرصة هدف محقق لـ #النصر #الهلال_النصر#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/Ox2tgXRFSs— الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) February 8, 2024
ق 45+3: رونالدو يهدر فرصة تقليص الفارق على مرتين
هدف ثاني لـ #الهلال ⚽️#الهلال 2 : 0 #النصر
سالم الدوسري د30' #الهلال_النصر#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/eO675rXTPF— الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) February 8, 2024
ق 29: جووووول الثااااني.. سالم الدوسري يسجل الثاني للهلال بتسديدة ساقطة من خارج منطقة الجزاء.
الرقــــــــــيب سافيتش يمنح الهلال التقدم 🤩
الديربي مشتعل منذ البداية 🔥#الهلال_النصر | #كأس_موسم_الرياضpic.twitter.com/p2O08CGZj1— موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) February 8, 2024
ق 17: جوووول أوووول.. عرضية من سعود عبد الحميد يسددها سافيتش أرضية قوية في الشباك
ق 9: بطاقة صفراء لتاليسكا بعد عرقلة سافيتش في منتصف الملعب.
بداية قمة كأس موسم الرياض
المصارع أندرتيكر يقدم كأس موسم الرياض 🔥🤩#الهلال_النصر
#كأس_موسم_الرياض | #SSC pic.twitter.com/h1H8S1ojJD— SSC (@ssc_sports) February 8, 2024
دخول المصارع جاء من أجل تقديم كأس البطولة والتي سيحصد لقبها الهلال أو النصر.
فيديو | المصارع العالمي "أندرتيكر" يكشف الستار عن شكل #كأس_موسم_الرياض وسط ابتسامة من قائد #النصر كريستيانو رونالدو#الهلال_النصر#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/qZkvYXCpdQ— الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) February 8, 2024
قبل بداية المباراة.. دخل أندرتيكر أسطورة المصارعة الحرة WWE إلى أرضية الملعب في مشهد مهيب.