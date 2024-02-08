انتهت كأس موسم الرياض - الهلال (2) (0) النصر.. الأزرق البطل

الخميس، 08 فبراير 2024 - 19:53

كتب : FilGoal

النصر - الهلال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال ضد النصر في كأس موسم الرياض.

ويعد اللقاء بمثابة النهائي بعدما انتصر كلاهما على إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي.

وفاز الهلال بنتيجة 4-3 على إنتر ميامي، ثم اكتسح النصر الفريق الأمريكي بنتيجة 6-0.

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انتهت

ق 60: تسديدة مقصية من أوتافيو تمر أعلى العارضة.. أووووه هدف رائع ضائع

ق 49: هدف غير محتسب لصالح الهلال بسبب التسلل على علي البليهي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: رونالدو يهدر فرصة تقليص الفارق على مرتين

ق 29: جووووول الثااااني.. سالم الدوسري يسجل الثاني للهلال بتسديدة ساقطة من خارج منطقة الجزاء.

ق 17: جوووول أوووول.. عرضية من سعود عبد الحميد يسددها سافيتش أرضية قوية في الشباك

ق 9: بطاقة صفراء لتاليسكا بعد عرقلة سافيتش في منتصف الملعب.

بداية قمة كأس موسم الرياض

دخول المصارع جاء من أجل تقديم كأس البطولة والتي سيحصد لقبها الهلال أو النصر.

قبل بداية المباراة.. دخل أندرتيكر أسطورة المصارعة الحرة WWE إلى أرضية الملعب في مشهد مهيب.

الهلال النصر كأس موسم الرياض
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