تشكيل كأس موسم الرياض - عودة رونالدو لقيادة النصر.. والهلال بالقوة الضاربة

عاد كريستيانو رونالدو لتشكيل النصر الأساسي عقب تعافيه من الإصابة في مواجهة الهلال خلال فعاليات كأس موسم الرياض.

ويعد اللقاء بمثابة النهائي بعدما انتصر كلاهما على إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي.

وفاز الهلال بنتيجة 4-3 على إنتر ميامي، ثم اكتسح النصر الفريق الأمريكي بنتيجة 6-0.

وجاء تشكيل الهلال:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - رينان لودي

الوسط: روبن نيفيز - سيرجي سافيتش - فيليبي مالكوم

الهجوم: سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش - ميشايل ديلجادو

فيما جاء تشكيل النصر:

حراسة المرمى: راغد النجار

الدفاع: نواف بوشل - عبد الإله العمري - إيمريك لابورت - أليكس تيليس

الوسط: عبد الله الخبيري - أوتافيو - مارسيلو بروزوفيتش

الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - عبد الرحمن غريب

وكان الفريقان التقيا الموسم الجاري مرتين، فاز النصر في نهائي البطولة العربية، فيما فاز الهلال في قمة الدوري السعودي.