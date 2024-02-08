"كارت أزرق".. ثورة جديدة منتظرة في عالم قوانين كرة القدم

الخميس، 08 فبراير 2024 - 19:01

كتب : FilGoal

البطاقة الزرقاء

يستعد عالم كرة القدم لاستقبال حدث جديد في قوانين اللعبة، بالظهور الأول لتجربة البطاقة الزرقاء.

وبحسب صحيفة "جارديان" الإنجليزية فإن "الكارت الأزرق" هو التجربة التي سيعلن عنها مجلس اتحاد كرة القدم "أيفاب" بعد أن تم التوقيع على الفكرة.

وبذلك تصبح البطاقة الزرقاء أول بطاقة تدخل عالم كرة القدم منذ البطاقات الحمراء والصفراء في كأس العالم 1970.

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كيفية عمل البطاقة الجديدة

تُمنح البطاقة لمن يرتكب خطأ قوي متعمد على غرار مخالفة جورجيو كيليني مدافع إيطاليا ضد بوكايو ساكا جناح إنجلترا في نهائي يورو 2020.

وكذلك تمنح لمن يظهر سلوكا سيئا ضد الحكم.

وتعاقب هذه البطاقة بالطرد لمدة 10 دقائق في المباراة.

والحصول على البطاقة الزرقاء مرتين يعني الطرد، وكذلك يعني الجمع بينها وبين بطاقة صفراء.

وستبتعد التجربة عن المسابقات الرئيسية، حيث يثير الأمر جدلا واسعا، إذ يعارضه ألكساندر شيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي "يويفا" واعتبر أن ما يحدث دخيلا على كرة القدم.

فيفا يويفا البطاقة الزرقاء أيفاب كارت أزرق
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