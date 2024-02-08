اتحاد الكرة يعلن موعد مؤتمر تقديم حسام حسن مديرا فنيا لـ منتخب مصر

كشف اتحاد الكرة المصري موعد تقديم حسام حسن وجهازه الفني لـ منتخب مصر بشكل رسمي.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان مرسل للصحفيين إقامة مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل 14 فبراير، لتقديم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.

وسبق أن أعلن اتحاد الكرة المصري تلقيه دعوى من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لحضور حسام حسن مدرب منتخب مصر لنهائي كأس أمم إفريقيا.

حضور حسام حسن يأتي كواحد من أساطير إفريقيا في كرة القدم وتكريما لما قدمه خلال مسيرته الكروية. وكان اتحاد الكرة قد أعلن تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا لروي فيتوريا.

ويقام نهائي كأس أمم إفريقيا يوم 11 فبراير بين نيجيريا والفائز من مواجهة كوت ديفوار والكونغو الديموقراطية.

وكان منتخب مصر قد خرج من دور الـ 16 بعد الخسارة من الكونغو الدموقراطية بركلات الترجيح ليقرر الاتحاد المصري إقالة روي فيتوريا وجهازه المعاون.

وسبق لحسام حسن التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 3 مرات في أعوام 1986 و1998 و2006.

ويعاون حسام حسن في الجهاز الفني كل من إبراهيم حسن كمدير للمنتخب وطارق سليمان كمدرب عام وأحمد الكاس كمدرب مساعد ووليد بدر كإداري على أن يتم اختيار مدرب حراس المرمى.