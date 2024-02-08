غرامة العشري وإيقاف لاعب سيراميكا.. الرابطة تعلن عقوبات نصف النهائي

الخميس، 08 فبراير 2024 - 16:11

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا - محمد توني

غرمت رابطة الأندية طارق العشري المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري عقب مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي.

وحجز سيراميكا كليوباترا مقعدا في نهائي كأس الرابطة عقب الفوز على الاتحاد بهدف دون رد.

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة.

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وجاءت العقوبات على النحو التالي:

توقيع غرامة مالية على طارق العشري المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري وقيمتها 20000 جنيه وذلك لعدم حضوره المؤتمر الصحفي.

ايقاف أحمد هاني إبراهيم لاعب فريق سيراميكا كليوباترا وذلك بسبب الطرد بعد منع فرصة محققة.

وبذلك سيغيب هاني عن مباراة فريقه أمام طلائع الجيش في نهائي النسخة الجارية من كأس الرابطة.

وتأهل طلائع الجيش لمواجهة سيراميكا كليوباترا عقب الفوز على المصري بركلات الترجيح في نصف النهائي الآخر.

ويحمل سيراميكا كليوباترا لقب النسخة الماضية من كأس الرابطة عقب فوزه في المباراة النهائية على المصري.

فيما فاز مودرن فيوتشر بلقب النسخة الأولى من المسابقة على حساب غزل المحلة.

الاتحاد السكندري سيراميكا
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